Miguel, podólogo jubilado, en 'First Dates': "Trabajé hasta los 54 años, enfermé de Parkinson y llevo 2 electrodos en la cabeza"

El programa de Carlos Sobera vuelve a las noches de Cuatro con nuevas historias.

En su último programa, First Dates, ha recibido la visita de Miguel, un hombre que dedicó su vida a la podología y que tuvo que dejarla después de sufrir una etapa complicada en su vida, marcada por una grave enfermedad.

El soltero ha visitado el restaurante de Cuatro para buscar el amor, pero también ha querido demostrar y contar que su vida se basa en la felicidad. Una auténtica historia de superación que ha marcado en la pequeña pantalla.

Al llegar al restaurante, le esperaba el presentador en la puerta y, tras preguntarle cómo estaba, Miguel ha dicho que feliz de la vida. "Soy maravilloso, único, superstar", ha comenzado diciendo en uno de los totales que acompañan al programa.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era la historia que seguía al protagonista de esta cita. "He trabajado de podólogo hasta los 54 años, que enfermé de Parkinson", ha respondido a la primera pregunta de Sobera sobre su trayectoria profesional.

Miguel, podólogo jubilado, en 'First Dates'. Mediaset Infinity

Interesado el presentador en su historia, insistía en saber por qué dejó de trabajar. "Me han operado. Estos son dos electrodos que llevo insertados en la cabeza", ha manifestado mientras señalaba su cabeza, ocultada por una gorra de polipiel negra con tachuelas plateadas.

Y añade: "Yo no andaba. Solo un 5% son candidatos para la operación que me han hecho y participaron hasta 20 sanitarios".

Sobera, entregado a la conversación, lo miraba orgulloso tras verlo tan bien. "Alucinante. No me han quitado la enfermedad, pero he ganado en calidad de vida", ha expresado Miguel, mientras el presentador comentaba que lo veía muy bien después de la operación.

En uno de los totales, ha explicado cómo fue la operación. "Me colocaron una corona así de grande" (señalaba a su cabeza) "que pesaba 9 kilos, clavada con tornillos a rosca-chapa en la cabeza".

Y añade: "Me acuerdo que estaba el médico metiéndome los tornillos en la cabeza y yo le decía: ‘Esto no será la primera vez que lo haces, ¿no?’" (risas).

Miguel, podólogo jubilado, en 'First Dates'. Mediaset Infinity

Después de esta breve presentación, Miguel ha dejado claro que está en First Dates para encontrar a alguien que le haga feliz. "Toda la vida he disfrutado y ahora más", ha exclamado.

"El otro día estaba con unos amigos viendo la tele, salió lo del teléfono de aquí y digo: ‘Voy a llamar. Vengo a buscar a alguien que me acompañe en la vida para disfrutar lo que me queda de las vacaciones’", ha expresado antes de conocer a la mujer con la que cenaría en el restaurante más famoso de la televisión.

Tras escuchar su historia, Sobera ha empatizado con el soltero de 63 años y le ha deseado que tenga una buena noche. "Suerte para esta noche y Carpe Diem", ha expresado el presentador del programa antes de recibir a la que sería su cita más deseada.