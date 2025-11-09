Encontronazo entre el jurado por la última eliminación en 'Bailando con las estrellas': "Hemos perdido todo el criterio"

La segunda temporada de Bailando con las estrellas en Telecinco ha vivido un inesperado desencuentro en directo entre dos miembros del jurado. Gorka Márquez y Julia Gómez Cora tuvieron un fuerte rifirrafe a la hora de decidir quién iba a ser el concursante eliminado en la novena gala.

En la prueba El último baile, Blanca Romero y Sara Escudero lucharon por mantener su plaza en el talent show. Ambas fueron las que peores calificaciones tuvieron de parte del jurado y del público en la anterior gala.

Mientras que la actriz optaba por bailar un jive, la comediante eligió un chachachá. Una prueba que tuvo un desafío inesperado: ambas cambiaron de partenaire de baile. Romero veía cómo Édgar Sztuce pasaba a ser el compañero de Escudero.

Por otro lado, la humorista veía cómo Rubén Rodríguez tenía que ser el maestro de la actriz. Un intercambio de bailarines que dio un mayor grado de dificultad y que les comunicó Lola González, directora de coreografías, en los ensayos. “Es divertido, nos atrevemos con todo”, respondían ambas.

La prueba estuvo muy ajustada, quedando eliminada Escudero por apenas un voto. Fue justo esa diferencia lo que desató una fuerte discusión entre Márquez y Gómez Cora. Mientras que el bailarín y Blanca Li apoyaban la permanencia de la humorista, la productora musical, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal optaban por salvar a la actriz.

'Bailando con las estrellas'. Mediaset

El resultado dejó en shock a Márquez, quien pensaba que Gómez Cora iba a apoyar a la comediante, dadas las feroces críticas que vertió contra Romero durante la prueba. De hecho, fue lo que el bailarín le encaró a la productora musical.

“Acabas de decir hace cinco minutos que te parece una falta de respeto, que baila sin ganas y ahora coges y salvas a alguien que en nueve semanas se ha quejado, ha hablado a su pareja mal, no lo ha intentado... y a la que tiene ilusión la mandas a casa”, le espetaba Márquez.

Jurado de 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

Gómez Cora señaló que este gesto era para ofrecerle a la actriz de Física o química una “última oportunidad”. La productora justificó su decisión en que veía en la intérprete un “enorme potencial”.

Un argumento que provocó que Márquez le interrumpiese y dijese que Romero “no demuestra” tener tal talento en la pista de baile. “¡Cállate un poco y luego me hablas”, exclamó Gómez Cora.

El bailarín vasco lanzó un último comentario señalando que este cambio de parecer ponía en duda el prestigio del jurado. “Somos profesionales del baile y acabamos de perder todo el criterio, así que gracias”, manifestó antes de zanjar la polémica.

Una discusión tensa en la que no quisieron intervenir el resto de los miembros del jurado y que dejó a Sara Escudero, por segunda vez, fuera de la competición de baile.

Aunque Romero se salvó por una gala más, la actriz volverá a enfrentarse a la prueba de El Último Baile, lo hará contra Manu Tenorio en la décima gala, que se emitirá el 15 de noviembre.