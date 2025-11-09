Alba Carrillo, tras su aventura en 'Hasta el fin del mundo': "He tenido historias de amor con la supervisión de Cifuentes"

Alba Carrillo ya ha vuelto de su vuelta por buena parte de América del Sur en Hasta el fin del mundo. El reality show se estrena en el prime time de La 1 este miércoles 12 de noviembre. Un regreso que para la modelo ha servido también para retomar su puesto de colaboradora en D Corazón.

La tertuliana aparecía al inicio del programa para dar paso al sumario. Con la energía que le caracteriza, la ex de Feliciano López, se mostraba muy contenta de regresar de “estar de viaje”.

“¡Qué ganas tenía de ver sentada a mi lado a Alba!”, exclamaba Javier de Hoyos al inicio del programa. “¡Qué gusto teneros de vuelta!”, agregaba igual de contenta Anne Igartiburu, dado que también se reincorporaba a los sofás Valeria Vegas, quien un día antes estuvo en La Roca.

Alberto Guzmán señalaba lo importante que era “airearse un poquito”. “A mí me ha dado mucho el aire”, bromeaba la modelo, recordando que ha cruzado varios países de Centroamérica y Sudamérica.

“Vais a alucinar”, adelantaba la modelo sobre este reality de aventuras que se estrenará este próximo 12 de noviembre.

Alba Carrillo, Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en 'D Corazón'. RTVE

Carrillo habló de múltiples temas a lo largo de la tertulia, como la publicación de las memorias del rey Juan Carlos I, la reacción de Bárbara Rey, la muerte del tío de Laura Pausini, la gala de Los 40 Music Awards, la última entrevista a Pablo Alborán o el noveno aniversario de la muerte de La Veneno.

El programa, justo al final, tenía preparada una sorpresa para la modelo. Cristina Cifuentes, quien ha sido su compañera durante estos meses de aventura, visitaba el plató del magacín en Prado del Rey.

Javier de Hoyos y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

Muy ilusionadas ambas, no dudaron en sentarse juntas en el sofá. “Nos han pasado tantas cosas. Ha sido muy heavy y alucinante”, expresaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid. “Tuvimos un accidente y casi no lo contamos”, agregaba Carrillo.

“En otra ocasión, se nos reventó una rueda. Nos han pasado cosas muy fuertes”, agrega la exlíder madrileña. Ambas siguieron comentando sus vivencias. De hecho, tanto la modelo como la expolítica señalaron que vieron “mucha pobreza y miseria” en su recorrido por países como Ecuador, Colombia, Argentina o Chile.

“Había niños que nos pedían para comer”, expresaba la modelo. “Era miseria en estado puro. Te hace valorar más lo que tienes. Sentimos mucha impotencia. Podías dar de comer a un niño hambriento, pero no a todos. Se nos encogía el alma”, confesaba Cifuentes.

“Hemos hecho un buen tándem”, expresaba Carrillo, dado que ambas no se conocían de antes del reality show. “Cifuentes es una mujer muy organizada. Es muy madraza y cuidadora”, añadía la ex de Thibaut Courtois. “Hemos sido el soporte emocional entre nosotras”, agregó la exlíder del PP madrileño.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes en 'D Corazón'. RTVE

Justo al final, Carrillo revelaba que vivió “historias de amor” en su aventura por Sudamérica. “He tenido historias de amor, tenéis que verlo en Hasta el fin del mundo. Eso sí, con la supervisión de Cristina [Cifuentes]”, revelaba la modelo.

“Sí, con mi supervisión. Yo le decía ‘este sí, este no’”, apostillaba la expresidenta regional. “Me escribió uno por Instagram”, agregaba Carrillo. Eso sí, parece que esas oportunidades para el corazón quedaron en palabras.

Anne Igartiburu preguntó si alguna de las dos tuvo “relaciones íntimas” durante el viaje. Ambas dieron un no rotundo. “Alba ha ligado mucho, pero todo se quedaba en un cortejo”, aseguraba Cifuentes.