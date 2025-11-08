Juan del Val, sobre los informes de la UCO que relaciona al ministro Torres con Aldama: "Mintió en este aspecto"

Un fin de semana más, La Roca ha analizado la actualidad informativa. El programa ha vuelto a abordar el caso Koldo. Los informes de la UCO han evidenciado que existía una relación directa y continuada entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con Víctor de Aldama y Koldo García durante su etapa como presidente de Canarias.

El programa señalaba que en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de más de 400 páginas, no hay indicios de mordidas ni tampoco de la explotación de mujeres prostituidas.

Sin embargo, el informe sí que señala que hay indicios de que Torres realizó gestiones personales para agilizar pagos a una empresa de Aldama, presionado por Koldo, durante su etapa como presidente autonómico de Canarias.

El programa mostraba la reproducción de los mensajes y audios que se enviaron Koldo y el ministro por WhatsApp. El ministro se ha defendido, señalando que “era un momento de pandemia”. “Teníamos una necesidad imperiosa de sacar adelante la economía de nuestra comunidad”, ha declarado públicamente Torres.

El debate ha girado en torno a que Torres mintió durante la comisión en el Senado sobre el asunto, afirmando bajo juramento que no había tenido “trato personal” con Aldama ni relación directa con la trama investigada.

Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

A pesar de que este informe no señala que hubiera indicios de delito por parte de Torres, sí que muestra que mintió. Sobre este aspecto, se ha debatido en el programa presentado por Nuria Roca.

“Tanto la política como una parte de la prensa hemos creado un clima en el que son más importantes las expectativas que los hechos, los datos. Lo que algunos inventaban sobre lo que iba a decir el informe, a mí me interesa lo que dice en verdad”, expresaba Juanma Lamet en la mesa.

Carolina Bescansa y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Dice que Ángel Víctor Torres intensificó los tratos para que la trama saliera. Eso sólo indica que había interés en que saliera adelante. Lo que demuestra el informe es que no dijo la verdad sobre su relación con Aldama ni el alcance de su relación con Koldo”, prosiguió.

“La relación era muy intensa, cientos de mensajes y mucha cercanía. Políticamente es relevante. No tanto para pedir su dimisión, pero sí para afeárselo. Hay que hablar de esto”, expresaba, señalando que “la mentira debería tener un coste en la política”.

Juan del Val fue en la misma dirección. “Se ve claramente que no hay delito, al menos en lo publicado. Lo que sí me llama la atención es la frustración que se produce después de tantas expectativas”, manifestaba el ganador del Premio Planeta 2025.

“Insistir en que sí que hay [delito], cuando no. Al menos, por lo que se ha publicado en el informe. Esa frustración debería provocar cierta reflexión en los medios y en la política”, razonaba.

El plató de 'La Roca'. Atresmedia

“Otra cosa es que se le puedan pedir explicaciones, porque mintió en esos aspectos. Pero si hablamos de un delito, no lo hay. Me parece torpe centrar el tiro y el foco ahí y no hablar de lo que sabemos que existe. Estamos hablando de billetes en el despacho de un ministro, de un secretario de partido en la cárcel. Pero intentar encontrar lo que no hay no es inteligente”, concluyó.