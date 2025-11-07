Los momentos más caóticos de la primera gala de 'GH 20': del fallo técnico en la casa al estrés de Jorge Javier con el micro

Jorge Javier intenta encontrar su micrófono en el coche a su llegada a Mediaset; antes, un falló técnico dejó en el aire unas imágenes de Desirée y Rocío en la casa.

La vida en directo ya ha vuelto a Telecinco. GH 20 se estrenó este jueves con una gala que descubrió la nueva casa. Tanto Mediaset España como Zeppelin TV, la productora, tiraron la casa por la ventana para hacer un "show único" y que reivindicara la televisión.

El mayor reclamo para la audiencia fue conocer las estancias de la vivienda ubicada en Tres Cantos. Lo hizo de la mano de Jorge Javier Vázquez, que fue el encargado de hacer un house tour nada más comenzar la emisión, puntualmente a las 21:45.

Mientras tanto, en el aparcamiento del grupo en Fuencarral se levantó una feria improvisada, con noria, tómbola y hasta tiovivo. Desde allí, Nagore Robles fue desvelando la identidad de algunos de los concursantes.

Tras la inauguración de la casa, Jorge Javier presentó desde el plató, en el ya tradicional Estudio 6 de Mediaset. Cabe recordar que apenas 10 minutos separan en coche la nueva casa de Tres Cantos con las instalaciones de la compañía.

Lo cierto es que este arranque tuvo momentos de cierto caos. El momento más comentado por los espectadores fue un fallo técnico que dejó las costuras del formato al descubierto.

Ocurrió justo después de que Jorge Javier explicara a la audiencia que la casa contaba con entradas y salidas secretas y tras presentar al canario Jonay Santana en el confesionario.

A continuación, el presentador comunicaba a Rocío y Desirée, dos jerezanas que fueron las primeras en entrar, que una de las dos debía abandonar la casa y que la decisión la debían tomar ellas mismas.

#GHEstreno



Un fallo desde control deja al descubierto que todo está ensayado y algunas cosas grabadas, (el famoso corta y pega de los falsos directos), nada se deja a la improvisación, ni las sorpresas ni los llantos. pic.twitter.com/Wf19CdHhQq — Locura (@Locura__) November 6, 2025

Los tres se encontraban en el invernadero. Sin embargo, inmediatamente después, se colaron unas imágenes de las jerezanas explorando uno de los vestidores de la casa, provocando la confusión entre los espectadores, que dudaron si el inicio estaba grabado en falso directo.

El fallo técnico acabó corrigiéndose de inmediato y Jorge Javier Vázquez se vio obligado a parar y pedir disculpas por lo ocurrido: "Perdón a los espectadores. Son las diez y veinte de la noche. Estamos en riguroso directo", dijo para aclarar la situación.

"¿Dónde está el micro?"

Otro de los momentos de más embrollo tuvo lugar cuando Jorge Javier llegó a la feria junto a Rocío. El presentador aquí sí sufrió los estragos del directo, cuando al bajar del vehículo, visiblemente acelerado, intentaba localizar su micrófono.

"Ay, ¿pero dónde está el micro? Que no lo encuentro...", dijo tocándose su chaqueta. Al poner pie en el suelo, varios técnicos acudieron a su rescate, si bien quedó feo en antena ver a un miembro del equipo hablando por teléfono mientras sujetaba varios papeles en la mano.

Varios técnicos intentan recolocar el micrófono a Jorge Javier Vázquez al llegar en coche a las instalaciones de Mediaset.

Tras unos segundos un tanto incómodos, la realización cambió enseguida el plano a la zona de atracciones, donde se encontraba Nagore Robles.

No obstante, el momento quedó divertido y generó numerosos comentarios en redes sociales. A partir de ese momento, ya cuando la gala entró en su tramo principal en el plató, la emisión se desarrolló sin más percances.