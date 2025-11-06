Pedro Piqueras se abre en canal sobre su miedo escénico: "Fui a una psicóloga para hablar de ello"

Pedro Piqueras fue el entrevistado de este miércoles, 5 de noviembre, en En Primicia. En su charla con Lara Siscar, el histórico presentador se sinceró sobre cuestiones como sus orígenes o cómo está llevando la jubilación, así como repasó los momentos más destacados de su carrera.

En concreto, Siscar sacó a colación un informativo que Piqueras siempre tendrá en la memoria: el del 14 de diciembre de 1988. Ese día, España entera se puso en huelga, incluida Televisión Española, donde trabajaba entonces el albaceteño.

Sin embargo, alguien tenía que contar cómo se estaba desarrollando el paro general en el Telediario y ese comunicador fue Pedro, en uno de los días "más tensos" de su trayectoria profesional. "¿Qué repercusiones tuvo ese informativo?", quiso saber la presentadora de La 2.

"Sentir que el miedo escénico existe. Lo sentí por primera vez allí, en ese informativo. Puse medios para que eso no se reprodujese nunca más. Fui a una psicóloga para hablar de ello. Hablamos de crear mecanismos para que el miedo escénico no me afectara", reconoció el protagonista de En Primicia.

A partir de entonces, Pedro Piqueras tuvo en cuenta que "es bueno alejarse y respirar profundamente" antes de arrancar el directo. También tener una mentalidad positiva: "Es bueno pensar que va a salir bien, no que va a salir mal".

De este mal trago, Piqueras sacó bueno, un recurso que antes "no se hacía" en el Telediario: "En aquellos tiempos, el presentador salía y decía: 'Muy buenas tardes'. Con su cara. Yo pensé en poner una imagen por delante, porque siempre se pasa mejor. Ponía la más impactante o importante del día y la contaba".

"Eso te da tranquilidad, porque el problema a veces es empezar. Y, hasta hoy, ya ves. 35 años", señalaba el periodista, que puso fin a esos siete lustros en diciembre de 2023, saliendo de Informativos Telecinco. Su relevo fue, precisamente, uno de los buques insignia de los noticieros de la pública, Carlos Franganillo.

Sobre Franganillo y Vallés

De hecho, Siscar y el resto del equipo de En Primicia se trasladaron a la redacción de Informativos Telecinco para abordar esa última etapa con el presentador. En ese plató, se sinceró sobre la competencia que vivió con Franganillo y Vicente Vallés en la franja nocturna.

"La relación de competencia es de competencia. Vamos con el cuchillo entre los dientes, en el sentido de que todos queremos ganar, pero los tres nos llevábamos muy bien. Nos encontrábamos en otros sitios, salíamos a cenar", aceptó.

"Esto es algo que la gente no se imagina. Hablábamos de todo, de lo que hablan tres amigos. Casi de lo que menos hablábamos era de información", desveló Carlos Franganillo.