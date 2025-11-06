Pablo Motos (15,2%) reina en el access mientras que Broncano (11,4%) coge ventaja sobre 'La isla de las tentaciones' (10,4%)

Pablo Motos junto a David Broncano y Sandra Barneda en un montaje de BLUPER.

Si algo queda claro después de los tres primeros enfrentamientos entre El Hormiguero, La Revuelta y La isla de las tentaciones en el access, es que Pablo Motos sigue siendo el rey.

El programa de Antena 3 apenas ha notado la irrupción del reality de Sandra Barneda, al mantenerse en sus datos habituales. Este miércoles, El Hormiguero lideró de forma clara al rozar los dos millones de espectadores (1.939.000) y marcar un 15,2%. Sergio Dalma fue el invitado.

Broncano coge aire en La 1 tras el mínimo de audiencia que marcó el martes. Eso sí, La Revuelta se quedó casi cuatro puntos (3,8) por detrás de El Hormiguero al anotar un 11,4%. David Verdaguer y Amaia Salamanca visitaron el show de La 1.

La buena noticia es que el show de La Revuelta amplía la ventaja frente a La isla de las tentaciones que a punto estuvo de caer al unidígito (10%) con su tercera emisión consecutiva en Mediaset.

El intermedio (7,1%) y First Dates (6,8%), por su parte, aguantan como pueden esta batalla en el access. Y también hubo fútbol: el Brujas-Barça registró un 7% en Movistar.

Los datos del access de ayer:



LIDERA con un 15.2% de share y una media de 1.939.000 espectadores



firma un 11.4% de share y una media de 1.455.000 espectadores

destaca con un 10% de cuota, 1.280.000 de audiencia media y 3.086.000 espectadores únicos



Gran FIDELIDAD del 41.5%



Sube al 13.7% comercialmente hablando

El prime time vuelve a ser para Antena 3, que cierra un miércoles redondo. El 1% de Arturo Valls reafirma su liderazgo con un 14% de share. La segunda temporada del concurso ha encontrado su hueco en la noche de los miércoles tras estrenarse la semana pasada con un 16%.

Se impuso al especial 50 años del gran cambio, el documental que emitió La 1 y que anotó un buen 12,4%. La agencia se apunta su segundo mejor dato en Telecinco, aunque se queda como tercera opción de la noche (9,7%), superando a Callejeros (6,5%) y al cine de laSexta (4,6%).

obtuvo 2.237.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



El concurso registró 929.000 espectadores de media y un 14,0% de cuota de pantalla.

En la sobremesa, Sueños de libertad mantiene el control por enésimo día (14,6%); Directo al grano sigue en buenos datos en La 1 (11,4%) y El tiempo justo escala hasta el 9,5% en Telecinco.

Luego, Sonsoles Ónega (10,7%) gana su duelo particular a El Diario de Jorge (9,6%) y Pasapalabra sigue en su liga (20,1%).

Las audiencias de este miércoles dejan también récord de espectadores para las Malas lenguas de Cintora en La 2. Su programa alcanza el 7,7% y una media de 619.000 seguidores en el tramo que se emite en el segundo canal de TVE.