Lista completa de nominados a los Premios Iris 2025: David Broncano, la ausencia más llamativa

David Broncano posa con el Premio Iris 2024 a Mejor Presentador de Entretenimiento. GTRES

La Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual ha anunciado este jueves, 6 de noviembre la lista de nominados de los Premios Iris 2025. Lo ha hecho en un acto público celebrado en los Cines Callao de Madrid con Ana Brito y Xuso Jones.

La ceremonia de entrega de los galardones será emitida por Movistar Plus+ el próximo 16 de febrero desde el Teatro Real de Madrid.

Del listado destaca la ausencia de David Broncano, el gran triunfador en la edición de 2024 con hasta cuatro premios, en la categoría de Mejor Presentador. Tampoco figura La Revuelta en la lista, si bien hay una explicación: el programa de TVE no ha presentado su candidatura este año.

Hay que recordar que los académicos, a la hora de votar, lo hacen a partir de una lista de inscripciones presentadas por los diferentes canales de televisión, productoras y los propios académicos. Este año, el plazo para presentar candidatura iba del 25 de septiembre al 20 de octubre.

Pablo Motos, Marc Giró, Paula Vázquez, Sandra Barneda, Miguel Ángel Muñoz y Wyoming se disputarán el premio a mejor presentador de entretenimiento.

En la categoría de mejor presentador de actualidad también llama la atención la ausencia de Silvia Intxaurrondo. Sí están los nombres de Adela González, Ana Pastor, Ana Terradillos, Susanna Griso, Susanna Guasch y José Luis Pérez.

El Hormiguero, First Dates, Late Xou, Supervivientes, The Floor y Tu cara me suena optan a mejor programa. Y en ficción, Querer (Movistar Plus+) y Yo, adicto (Disney+) son las grandes favoritas.

Lista completa de nominados:

MEJOR ACTOR

- Daniel Grao por Ángela (Antena 3 TV)

- David Verdaguer por El Mar Invisible (TV3, 3Cat, Disney +)

- Luis Fernández por La Favorita 1922 (Telecinco)

- Miguel Bernadeau por Querer (Movistar Plus +)

- Oriol Pla por Yo, adicto (Disney Plus +)

- Pedro Casablanc por Querer (Movistar Plus +)

MEJOR ACTRIZ

- Anna Castillo por Su Majestad (Prime Video)

- Candela Peña por Furia (HBO Max)

- Carmen Machi por Celeste (Movistar Plus+)

- Nagore Aranburu por Querer (Movistar Plus +)

- Verónica Echegui por A muerte (Apple TV+)

- Verónica Sánchez por La Favorita 1922 (Telecinco)

MEJOR DIRECCIÓN DE FICCIÓN ANTONIO MERCERO

- Alauda Ruiz de Azúa por Querer (Movistar Plus+)

- Elena Trapé por Celeste (Movistar Plus+)

- Enrique Urbizu por Cuando nadie nos ve (HBO Max)

- Félix Sabroso por Furia (HBO Max)

- Javier Ferreiro por Mariliendre (atresplayer)

- Kike Maíllo por Dos tumbas (Netflix)

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

- Andreu Buenafuente, David Martos y Verónica Díaz por Futuro Imperfecto (La1 de TVE y rtve Play)

- Ángel Ludeña y David Linares por Supervivientes (Telecinco)

- Carles Porta por Crims (TV3 y 3Cat)

- Laia Vidal y Tinet Rubira por Tu cara me suena (Antena 3 TV)

- Meritxell Estruch por La isla de las tentaciones (Telecinco)

- Santi Villas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez por Late Xou (La 1 de TVE y rtve Play)

MEJOR FICCIÓN

- Ángela (Antena 3 TV)

- Dos Tumbas (Netflix)

- La Favorita 1922 (Telecinco)

- Querer (Movistar Plus +)

- Su Majestad (Prime Video)

- Yo, adicto (Disney+)

MEJOR GUION DE ENTRETENIMIENTO

- Berto Romero, Rafael Barceló, Júlia Cot, Jordi López, Mohamed El Boutrouki por El Consultorio de Berto (Movistar Plus +)

- Carlos Otero y Ángeles Meneses por MasterChef 12+1 (La 1 de TVE y rtve play)

- David Navas y Edu García Eyo por El Intermedio (laSexta)

- Equipo de guionistas de Supervivientes por Supervivientes (Telecinco)

- Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán, Alberto Sierra, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Julia Alcocer, Jordi Moltó, Miguel Gardeñes, Juan Herrera, Antonio Tejerina por El Hormiguero (Antena 3 TV)

- Ramón Pardina, Leticia Ferández, Bea Esos, Rafel Barceló, Joan Grau, Javier Rueda, Juanli de Paolis, Raúl Cimas, Gabriel García-Soto, Adri Romero y Jùlia Cot por Futuro Imperfecto (La 1 de TVE y rtve play)

MEJOR GUION DE FICCIÓN

- Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero por Dos Tumbas (Netflix)

- Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por Querer (Movistar Plus+)

- Borja Cobeaga, Diego San José y José Antonio Pérez Ledo por Su Majestad (Prime Video)

- Javier Ferreiro y Paloma Rando por Mariliendre (atresplayer)

- Javier Giner, Jorge Gil, Alba Carballal y Aitor Gabilondo por Yo, adicto (Disney+)

- Pepe Coira y Fran Araújo por La canción (Movistar Plus +)

MEJOR INFORMATIVO

- Antena 3 Noticias Cobertura de la Dana (Antena 3 TV)

- Apagón informativo de RTVE (El segundo informativo más largo de la historia) (La 1 de RTVE, rtve play y Canal 24H)

- Aragón Noticias 1 (Aragón TV)

- laSexta Noticias Cobertura de la Dana (laSexta)

- Noticias Cuatro Fin de Semana (Cuatro)

- Telenotícies Vespre (TV3)

MEJOR PRESENTADOR/A DE INFORMATIVOS

- Alba Lago por Noticias Cuatro 14h (Cuatro)

- Alejandra Herranz por Telediario 1ª Edición (La 1 de TVE y rtve play)

- María Casado por Informativos Telecinco Fin de Semana (Telecinco)

- Rodrigo Blázquez por laSexta Noticias 20h (laSexta)

- Sandra Golpe por Antena 3 Noticias 1 (Antena 3 TV)

- Vicente Vallés por Antena 3 Noticias 2 (Antena 3 TV)

MEJOR PRESENTADOR/A DE PROGRAMAS DE ACTUALIDAD

- Adela González por Mañaneros 360 (La 1 de TVE y rtve play)

- Ana Pastor por El objetivo de Ana Pastor (laSexta)

- Ana Terradillos por La Mirada Crítica (Telecinco)

- José Luis Pérez por El Cascabel (TRECE)

- Susanna Griso por Espejo Público (Antena 3 TV)

- Susana Guasch por Noche de Champions y Europa Leage (Movistar Plus +)

MEJOR PRESENTADOR/A DE PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO

- El Gran Wyoming por El Intermedio (laSexta)

- Marc Giró por Late Xou (La 1 de TVE y rtve play)

- Miguel Ángel Muñoz por Pekín Express. Objetivo Angkor (HBO Max)

- Pablo Motos por El Hormiguero (Antena 3 TV)

- Paula Vázquez por Bake Off (La 1 de TVE)

- Sandra Barneda por La Isla de las Tentaciones (Telecinco)

MEJOR PRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO

- Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedecasas y María Rubio por Pekín Express: Objetivo Angkor (HBO Max)

- Ana María Bordas, Antonio Losada, José María Payueta y Ana Ruiz por Eurovisión Junior 2024 (La1, rtve play, YVA, UER)

- Ángeles Villamarín y David Barriga por La Isla de las Tentaciones T8 (Telecinco)

- Bruno Pena, Patricia Flores y José Luis Mata por The Floor (La 1 de TVE)

- David Cardona, Ángeles Villamarín, Víctor Rubio y Manuel Vázquez Casas por Supervivientes (Telecinco)

- Jorge Salvador y Jorge Ventosa por El Desafío (Antena 3 TV)

MEJOR PRODUCCIÓN DE FICCIÓN

- Espe García por Mariliendre (atresplayer)

- José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica, Valentina Pozzoli y Rodrigo Sopeña por Atasco 2 (Prime Video)

- Laura Fernández Espeso, Alejandro Flórez, Javier Méndez, Borja Cobeaga, Nahikari Ipiales y Carlos Apolinario por Su Majestad (Prime Video)

- Ramón Campos y Ghislain Barrois por La Favorita 1922 (Telecinco)

- Sofía Fábregas, Aitor Gabilondo, Laura Rubirola Sala, Javier Giner y Javier Pascual por Yo, Adicto (Disney+)

- Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua por Querer (Movistar Plus+)

MEJOR PROGRAMA DE ACTUALIDAD

- El Día Después (Movistar Plus +)

- El Programa de Ana Rosa (Telecinco)

- Espejo Público, cobertura incendios en España (Antena 3 TV)

- La hora de La 1 (La 1 y Canal 24 Horas)

- laSexta Xplica (laSexta)

- Y ahora Sonsoles (Antena 3 TV)

MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

- El Hormiguero (Antena 3 TV)

- First Dates (Cuatro)

- Late Xou (La 1 de TVE y rtve play)

- Supervivientes (Telecinco)

- The Floor (La 1 de TVE) y rtve play)

- Tu cara me suena (Antena 3 TV)

MEJOR PROGRAMA DIVULGATIVO

- Aquí se hace (Telemadrid)

- Control de fronteras: España (DMAX)

- Generación Click (ETB2, Prime Video, Movistar Plus+ y TVC)

- Las voces de la radio (Movistar Plus+)

- Lo de Évole (laSexta)

- Órbita Laika (La 2 de TVE y rtve play)

MEJOR PROGRAMA DOCUMENTAL

- Alaska Revelada (Movistar Plus +)

- El incendio del Windsor (Cuatro)

- El loco. Los silencios de Quintero (rtve play)

- Infiltrada en el Búnker (Prime Video)

- La red (laSexta)

- Los Williams (Netflix, Primeran)

MEJOR PROGRAMA INFANTIL

- Agus y Lui, churros y Crafts (rtve Clan)

- Equipo Planeta (Castilla La-Mancha Media)

- Irabazi Arte (ETB1)

- Jotalent Zagales (Aragón TV)

- La casa de los retos (Boing)

- Tik Tak Factory (SX3, Canal Infantil de TV3)

REALIZACIÓN

- David F. Rivas por El Hormiguero (Antena 3 TV)

- Iván Prado y Vicente Peña por La Isla de las Tentaciones (Telecinco)

- Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz por Supervivientes (Telecinco)

- Joana García y Noelia Esteban por The Floor (La 1 de TVE y rtve play)

- Juan Carlos Carrasco y Luis Cachón por Masterchef 12+1 (La 1 de TVE)

- Juan Gregorio Rodríguez por El Desafío (Antena 3 TV)

MEJOR REPORTERO

- Alejandra Andrade por Fuera de Cobertura (Cuatro)

- Enrique Obrero por Informativos Telecinco Fin de Semana (Telecinco)

- Ester Bertan por Tot es mou (3 Cat)

- Isma Juárez por El Intermedio (laSexta)

- Jalis de la Serna por Apatrullando (laSexta)

- Marc Camdelacreu por corresponsal Jerusalén Telediario (La 1 de TVE, rtve play, Canal 24 Horas)