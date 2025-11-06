Lequio, sobre el aspecto de Kiko Rivera en ‘¡De Viernes!’: “Ha cambiado el chándal sucio por ropa aseada y limpia”

Kiko Rivera vuelve a Telecinco tras anunciar el pasado que no hablaría más de su vida privada. El hijo de Isabel Pantoja protagonizará este viernes una entrevista en el programa ¡De Viernes!, conducida por Santi Acosta. La conversación se ha grabado en su nueva residencia, situada en un municipio sevillano cercano a Castilleja de la Cuesta, donde viven sus hijas junto a su exmujer, Irene Rosales.

El regreso televisivo de Kiko llega envuelto en cierta expectación. Se trata de la primera entrevista concedida en cinco años a una cadena con la que había mantenido una relación tensa. Según ha trascendido, la negociación ha sido gestionada por el mismo representante que maneja las apariciones de Irene Rosales, lo que demuestra una curiosa coincidencia profesional entre ambos.

Poco a poco, Mediaset va desgranando los contenidos que se verán este 7 de noviembre por la noche en Telecinco, con píldoras de la entrevista. En la misma, Kiko luce muy sereno, y con un look diferente al que nos tenía acostumbrados, pues él iba con gorras y ropa deportiva incluso a sus intervenciones en los platós.

Desde el entorno del programa aseguran que se ha mostrado más tranquilo y reflexivo durante la grabación, en contraste con otras intervenciones anteriores marcadas por la emotividad y la tensión. “Lo veo más centrado”, comentó este jueves la periodista Patricia Pardo en Vamos a ver, aludiendo al estado anímico del DJ.

Por su parte, Alessandro Lequio no dejó pasar la oportunidad de destacar el cambio físico de Rivera. “Lo que me ha llamado la atención de la promo es que ha cambiado ese chándal sucio por ropa aseada y limpia, hasta huele a colonia detrás del televisor”, comentó en tono irónico, añadiendo además que la nueva vivienda “es mucho más aparente que la que compartía con Irene”. Sus palabras reflejan la sorpresa que ha causado el renovado aspecto del hijo de Isabel Pantoja.

Lequio en 'Vamos a ver'.

La entrevista que se emitirá se llevó a cabo durante diez horas de grabación, y en ella respondió a más de 200 preguntas de Santi Acosta, en un especial que Telecinco emitirá este viernes 7 de noviembre a las 22:00 horas.

El andaluz abre su corazón sobre los conflictos familiares y personales que han marcado su vida reciente. Reconoce a su madre, Isabel Pantoja, como “la persona que más le ha decepcionado” y lamenta su falta de implicación como abuela. También repasa el desgaste de su matrimonio con Irene Rosales y admite haberle sido infiel.

Rivera asegura que Irene lo ha perdonado, aunque su relación terminó al convertirse en “compañeros de piso”. Habla igualmente del vínculo actual entre ambos, la presencia de Guillermo, la pareja actual de su exmujer, y la posibilidad de que alguien nuevo haya llegado a su vida.

Sobre su familia, aborda el distanciamiento con su madre y su hermana Isa, y la influencia que su tío Agustín tiene sobre la cantante. “Cuando nació su hijo no tuve el valor de levantar el teléfono”, confiesa sobre Isa Pantoja, mostrando arrepentimiento por su falta de contacto.

El DJ también comenta otros temas familiares, como la difícil etapa de su prima Anabel Pantoja y el estado de su relación con su hermano Fran Rivera. Tras la entrevista, Jessica Bueno visitará el plató para conceder su primera entrevista televisiva tras Supervivientes All Stars, donde hablará de su experiencia, de Kiko Rivera y del proceso judicial con Jota Peleteiro.