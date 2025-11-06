Kiko Matamoros interrumpe ‘No somos nadie’ para responder a una espectadora: “Me parece de muy mal gusto”

No somos nadie se ha hecho eco de las últimas noticias sobre la tonadillera Isabel Pantoja. A escasas horas de que su hijo Kiko Rivera protagonice una entrevista en ¡De Viernes!, la artista habría vaciado ya la finca Cantora y habría entregado las llaves.

El colaborador Alberto Guzmán estaba hablando del asunto en cuestión cuando Kiko Matamoros le interrumpió. “Vamos a ver una cosa, y esto es importante que lo diga, aunque rompa la magia del momento”, introdujo el antaño concursante de Supervivientes.

“Tenía que decirlo, antes no me has dejado y lo digo ahora, si es posible”, apuntaba, dirigiéndose hacia Carlota Corredera, quien conducía el programa este jueves. Y entonces soltaba la bomba: “Antes ha habido una señora que ha dicho en el chat: Matamoros, tienes los dedos amarillos del tabaco, qué asco”.

Hay que recordar que No somos nadie se emite en abierto en televisión a través del canal TEN. Sin embargo, también se puede ver a través de YouTube y Twitch en el Canal Quickie, plataformas que tienen integrado un chat para que los espectadores que están online puedan compartir impresiones.

De hecho, el chat toma una gran relevancia durante las pausas publicitarias; durante esos descansos, los espectadores lanzan preguntas a los colaboradores que estén ese día trabajando, y normalmente Hugo Montiel se encarga de realizarlas y lograr la ansiada respuesta.

Kiko Matamoros en 'No somos nadie'.

Sobre el comentario sobre sus dedos, Kiko Matamoros fue muy cortante: “Le quiero decir a esa señora que yo no sé cómo tiene ella la nariz, la cara, pero me parece de muy mal gusto hacer eso”.

“¿Estás rompiendo la magia de la información de Cantora para hablar del amarillo de tus dedos?”, le preguntaba con cierto sarcasmo Carlota Corredera. Y Matamoros le confirmaba que, efectivamente, le parece más importante, “mucho más”.

Matamoros explicó entonces que tiene los dedos amarillos “en homenaje, desde mi masculinidad frágil”, a un conocido actor italiano. “Tengo que reconocer la atracción que me ha producido toda la vida Marcello Mastroianni”, detallaba. “Marcello Mastroiainni tenía los dedos amarillos del tabaco. Yo lo que hago es echarme el humo en los dedos”, terminó por decir el colaborador.

Esta confesión produjo cierta risa a Carlota Corredera, que le dijo: “Te has ganado el pan”. “Ve pensando en el cine club que vas a hacer esta noche con Marta, que tiene el cielo ganado”, terminó de decir la gallega, en referencia a Marta López Álamo, esposa de Kiko.