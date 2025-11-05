Sandra Barneda, indignada, para los pies a Claudia en 'La isla de las tentaciones' tras un enorme brote: "¿Te vas fuera?"

En la segunda entrega de La isla de las tentaciones 9, la primera en el access prime time de Telecinco, se celebró la habitual ceremonia de los collares. Los concursantes debían elegir a sus solteros favoritos delante de sus parejas, lo que obviamente provocó comentarios y hasta insultos.

Dentro de lo que cabe, todos los participantes lograron mantener la compostura. Todos, menos Claudia, a quien Sandra Barneda tuvo que leer la cartilla y dejarle bien claras las normas que rigen el formato de Cuarzo Producciones.

El programa de este martes, por cierto, marcó un buen 10,4%, con 1.287.000 espectadores, reafirmando que es un rival digno en la batalla del access que una noche volvió a ganar El Hormiguero. Pablo Motos obtuvo un 13,6%, mientras David Broncano sufrió algo más la llegada del reality, bajando al 10,9%.

