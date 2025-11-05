Dentro de la nueva casa de 'GH': un búnker al estilo 'The White Lotus' perfecto para el juego de alianzas, amores y odios

Faltan poco menos de 48 horas para el estreno y la nueva casa de Gran Hermano está en plena ebullición. Todo está en obras. El ruido de las taladradoras y los martillazos son la antesala al regreso de la vida en directo.

Más de 80 personas trabajan para que todo esté listo este jueves, a las 21:45, hora a la que empezará la primera gala de la vigésima edición de anónimos del reality con Jorge Javier Vázquez y Nagore Robles a los mandos en Telecinco.

BLUPER ha tenido la oportunidad de visitar la vivienda que acogerá a los concursantes del formato de telerrealidad. Y lo cierto es que es una obra salvaje o, como asegura Miguel Martín, director general de Zeppelin, "absurda y megalómana".

Y lo es porque la casa se ha levantado desde cero en el interior de una nave que "muy en el pasado" albergaba un sitio de importación de vehículos de lujo y que a punto estuvo ser un centro de proceso de datos.

"Este sitio no existía y se ha hecho en tiempo récord, en solo dos meses", cuenta el responsable. "Ha habido que aislar acústica y técnicamente, meter la instalación técnica, el control de realización era un parking y jardín no había".

Una de las 80 cámaras robotizadas que captarán la vida en directo las próximas semanas. Enrique Cidoncha / Telecinco

La nueva casa de GH está ubicada en el polígono industrial de Tres Cantos, a 10 minutos en coche de los platós de Telecinco. O sea, mucho más cerca que Guadalix de la Sierra, lo que permitirá que el expulsado de turno esté en plató mucho antes.

Tras una búsqueda que se alargó hasta los seis meses, Zeppelin encontró la opción que cumplía con todos sus requisitos.

"Tenía que ser un sitio diáfano para meter un casoplón; con mucha más altura; versatilidad para ir cambiando de año en año; que tuviera espacio para el aire libre, la posibilidad de montar unas oficinas que dieran servicio a varios prime time [Zeppelin también produce Hasta el fin del mundo, de TVE] y que estuviera conectado con transporte público".

La casa es más grande, sí. Un 40% concretamente, con un total de 1.700 metros cuadrados, de los que 1.150 están destinados para la convivencia, 250 se reservan para la nave de pruebas y los otros 300 restantes son para el control de realización.

Detalle de una de los rincones de la casa junto a una de las cámaras robotizadas. Enrique Cidoncha / Telecinco

Pero, sobre todo "es infinitamente más alta". Los techos están levantados hasta los 7,5 metros, lo que ha permitido poner las cámaras (80 son pan tilt, monitorizadas por control remoto) a la altura de los ojos a lo largo del perímetro.

Esto significa que en pantalla la casa tendrá otra óptica, con planos más amplios, y mucho más parecido a lo que vemos en La isla de las tentaciones.

Más rincones

La nueva casa gana protagonismo. Porque -recordemos- es igual de importante que los concursantes. De cómo se sientan ellos, dependerá las relaciones que forjen en su estancia. De ahí, que Miguel Martín la defina como "más White Lotus, más bonita, acogedora y aspiracional".

¿Y cómo se ha conseguido que sea más hogar que nunca? En primer lugar, con patios de luces en las habitaciones, para que tanto los inquilinos como el espectador de GH tengan la sensación de que se cuela la luz solar. A esto también ayudará el gran ventanal de 100 metros cuadrados en el salón.

Detalle de una de las estancias de la casa de 'GH 20'. Enrique Cidoncha / Telecinco

En el nuevo diseño de la casa se ha tenido muy en cuenta la existencia de espacios, muchos más, para que los participantes puedan desarrollar ese juego de alianzas, amores y odios. Gana espacio el vestidor, por ejemplo. O el gimnasio.

"Pero al mismo tiempo, todos esos espacios están conectados visualmente", apunta Martín, con el fin de que los concursantes sepan en todo momento lo que pasa en la estancia contigua. Predominan los colores verde pistacho oscuro y azul, y los grandes estampados con dibujos, como la langosta de una de las habitaciones.

Detalle de uno de los acabados en madera con el estampado de flamencos. Enrique Cidoncha / Telecinco

La joya de la corona de la casa de GH es el salón, que por primera vez está separado de la cocina. Y como el concurso tiene lugar en los meses de frío y lluvias, lo que se ha hecho es meter el exterior dentro, de tal forma que en la zona de gala, elevada sobre el resto para tener "otro empaque", se junta con un invernadero, con sofás hundidos y hasta un jacuzzi.

Otra de las grandes novedades es que ya no habrá que salir fuera para ir al confesionario. "Tiene que ocupar un lugar predominante, justo en el corazón de la casa". A la sala, por cierto, se accede por una rampa y cuenta con un cristal con tecnología inteligente, de tal forma que se opacará cuando alguien entre en él.

La irrupción de la IA

La revolución también llega al control de realización tras la irrupción de la IA. Las botoneras han sido sustituidas por unas pantallas táctiles que recuerdan a la que usan los militares de El juego del calamar, con los rostros de los concursantes. Todo se hace a través de un software, un "cerebro" que es capaz de transcribir las conversaciones de los concursantes que se deseen.

Por cierto, aviso a navegantes: la nueva ubicación de la casa ahorrará a la organización los quebraderos de cabeza por aquellos curiosos que se acercaban a los exteriores de Guadalix para gritar a los concursantes y transmitir información del exterior.

El logo de 'GH' sobreimpresionado en un cristal de la casa. Enrique Cidoncha / Telecinco

Ya no será posible porque es un auténtico búnker. Un muro apenas deja vislumbrar la sierra madrileña, y justo detrás se encuentra el quinto edificio más seguro de España, perteneciente a un conocido banco.

En definitiva, la nueva casa de Gran Hermano tiene los mimbres suficientes para hacer el mayor show posible. "Porque la televisión se tiene que reivindicar", en palabras del director general de Zeppelin.

De hecho, para la gala inaugural, la cadena ha levantado una feria en Mediaset. La cuenta atrás ya ha comenzado y las obras enfilan su recta final a contrarreloj. "Llegaremos a tiempo seguro".