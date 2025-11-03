Sandra Barneda: "Me decían que una tía tan seria no podía presentar realities. Es mejor dejar que la vida te sorprenda"

Este lunes, a las 21:45 horas, aterriza en Telecinco la novena edición de La isla de las tentaciones. Sandra Barneda se vuelve a poner al frente del reality show de infidelidades, tras el éxito de la última temporada gracias al 'efecto Montoya'. El espacio compartirá parrilla con Gran Hermano 20, que se estrena el jueves.

BLUPER charla con la presentadora, antes de que el programa desembarque en una noche con overbooking de grandes formatos. Competirá con MasterChef Celebrity y OT. Barneda se toma con tranquilidad la batalla por la audiencia y la conversación social: "He estado abajo y arriba, he estado en la mitad, e incluso no he tenido programa".

Se trata de la octava edición (la primera la presentó Mónica Naranjo) que capitanea. Con experiencia en telerrealidad por ser maestra de ceremonias en los debates de Supervivientes o GH, Sandra presume de ser "uno de los rostros de los realities de Mediaset". "A mí me decían que cómo iba a hacer realities, una tía tan seria y tal... Es mejor no controlar, que la vida te sorprenda".

Y la eterna pregunta, ¿sería capaz Sandra Barneda de acudir a La isla de las tentaciones como concursante? "Ahora que estoy en pareja, pienso que podría aguantar...No me la jugaría". Y es que el reality coloca en "tesituras complicadas", también como conductora, ya que no siempre es capaz de abstraerse de los problemas de los participantes. "Yo estoy trabajando, representando a un canal y a una productora".

Por otro lado, Barneda se sincera sobre su relación con Broncano, que a principios de año mostró su respeto por competir contra Tentaciones: "Me gustó que nos felicitase". Por el contrario, no oculta su dolor por unas declaraciones de Pablo Motos en las que calificaba al programa de "pornografía". "No hay tele buena o mala, hay compañerismo y no".

Sandra Barneda, en la presentación de 'La isla de las tentaciones 9'. Mediaset España

El 'efecto Montoya' caló mucho en los espectadores españoles y del extranjero. ¿Costará superar ese listón?

Mira, yo voy ahí y me dejo llevar. Lo que ocurra a partir de ahora no está en mis manos. En mi carrera yo creo que tengo el récord de fracasos habidos y por haber, como cuando entré en Mediaset, con un programa que se llamaba La Séptima Silla, que duró un día. No había silla y no llegué a tener los guiones en la mano.

La Isla de las tentaciones no ha tenido solo Montoya, ha tenido grandes momentazos. Con Montoya se ha llegado a tener una viralidad porque una cuenta que comenta realities internacionalmente colgó el momento. Estoy convencida de que muchas secuencias de otras temporadas se podrían haber hecho virales también.

Entonces, no estás preocupada en ese sentido...

Ya he estado abajo y arriba, he estado en la mitad, e incluso no he tenido programa. A mí me decían que cómo iba a hacer realities, una tía tan seria y tal... Pues ahora soy uno de los rostros de los realities de Mediaset. Es mejor soltar y no controlar, que la vida te sorprenda.

"Lo que ocurra a partir de ahora [en audiencias] no está en mis manos. Tengo el récord de fracasos habidos y por haber en mi carrera"

¿Mantienes relación con los concursantes una vez termina la edición?

No me gusta saber qué pasa hasta que tengo que grabar el reencuentro. Tengo la manía de ver quiénes son las parejas al montarme en el avión, aprovecho ese viaje largo para estudiar los nombres, los solteros, hacerme un croquis... Pero cuando termino de grabar, desconecto. Quiero sorprenderme en el reencuentro, no saber nada, igual que el espectador.

¿Qué les dirías a las parejas para evitar la autodestrucción?

Intentar querer cuando no te quieres a ti es ir directo a la autodestrucción. Cuando no te quieres, querrás que te amen a cualquier precio. La pareja es un día a día, un trabajo y una lección. De las parejas aprendo la verdad, la frescura. Que no hay que perder la valentía. Cuando nos hacemos mayores, nos volvemos más miedosos o más cómodos. Ellos se lanzan, para bien o para mal.

Avance de la novena temporada de 'La isla de las tentaciones' Merce Moreno

¿No te sorprende que, después de tantas ediciones, las parejas sigan pensando que su amor va a aguantar la tentación?

Es que son parejas de verdad. Yo, ahora que estoy en pareja, pienso que de verdad podría aguantarla, pero... No me la jugaría. Hay parejas que han sobrevivido, muy pocas, pero que se han reforzado tras el programa. Han evolucionado y entendido muchas cosas. Yo les veo que cuando se separan, si uno no se ha despedido o no le ha mirado, pues ya tiene una rayada. Ya te montas tú tu película y te vas a la villa.

David Broncano dice que el programa que más daño le hace a La Revuelta es La isla de las tentaciones.

Yo, encantada. Con Broncano me llevo muy bien, es un tío fantástico que el año pasado fue muy generoso. Haría un crossover, si nos lo permitieran, brutal. Ir yo a La Revuelta o que él viniese al debate. Me gusta esa generosidad con un formato que le estaba ganando, que nos felicitase.

También pasa que otros tratan de describir el programa y tirarlo por lo bajo. Hay que alegrarse de los éxitos ajenos y propios. Espero que La isla de las tentaciones sea un gran competidor. La competición y la competencia es sana. Lo que no es sano es intentar descalificar un programa.

"Estoy convencida de que Pablo Motos piensa que se equivocó cuando calificó como pornografía a 'La isla de las tentaciones"

¿Te ha dolido alguna crítica a La isla de las tentaciones?

Que Pablo Motos diga que es muy difícil competir contra la pornografía. A mí eso no me gustó. Lo dijo hace unas cuantas ediciones. Yo de El Hormiguero digo: 'Qué bien'. Llevan años haciéndolo y eso implica un mérito.

El llegar a un éxito así en televisión, con la competencia que hay, significa que se lo está currando y en La isla también nos lo curramos. Me dolió como compañera de la misma profesión. Se equivocó y creo que él lo sabe.

¿Tuviste la oportunidad de aclararlo con él?

No. Estoy convencida, porque es un tío muy inteligente, de que piensa que se equivocó. Luego es verdad que hay cosas que te captan y no se sabe en qué momento se dijeron. Estaba grabando no sé qué temporada de La isla de las tentaciones y pensé: 'No hace falta'. La tele es entretener, es absolutamente democrática. No hay tele buena o mala, hay compañerismo y no compañerismo.

Montoya y Sandra Barneda, en una entrega de 'El debate de las tentaciones'. Mediaset España

¿Es cada vez más difícil encontrar parejas de verdad?

Es que lo veo fuera. Es preguntarse: '¿Cómo estamos a nivel de relaciones humanas?'. El otro día pillé a una amiga, muy enamorada, con alguien en una cafetería. Pensé: 'No voy a preguntar quién es, pero no me da la sensación de que sea un compañero de trabajo'. Hace una semana me decía que estaba fenomenal, estuvimos cenando con su pareja.

¿Es verdad? ¿Es fingido? ¿Es un pacto de pareja? Es que no sé, porque yo no he entrado en esa intimidad de pareja. ¿Entiendes la complejidad? Pues eso pasa en el día a día. ¿Cómo no vamos a tener gente suficiente que nos dé verdad en el programa? Lo que pasa es que esto es como una pastilla de caldo, que está todo concentrado y, cuando la sueltas, te da el caldo.

"¿Dar las Campanadas con Montoya y Anita? No creo. Pero si lo consiguieran, sería la pera. Yo sobraría. Sería histórico, a saber cómo acabarían"

Decías en la rueda que te has enfadado como nunca en esta edición. ¿Te llevas ese enfado al hotel, después de grabar?

Sí, porque es que a veces te ponen en una tesitura complicada. Ellos están con su película, están con su sufrimiento, fuera de sí. Al final, yo estoy trabajando, representando a un canal y a una productora, y en esos momentos tengo que reaccionar. No es Sandra tomándose una copa y comentando un programa de televisión y te voy a decir cualquier locura. No. Si ese límite lo cruzas, pues yo te voy a decir lo que creo.

Montoya y Anita son dos de los personajes del año en Mediaset... ¿Aceptarías presentar las Campanadas con ellos?

Pues, mira, no me lo había planteado. Recuerdo las Campanadas que hice, las de la pandemia, unas Campanadas donde no había gente. Las Campanadas son como un premio, un agradecimiento que te da la cadena. ¿Con Montoya y Anita? No creo. Pero si lo lograran, sería la pera. Yo sobraría. Sería histórico, a ver cómo acabarían. Tirándose las uvas o besándose para celebrar el 2026.