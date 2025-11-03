Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso antes de rodar la temporada final de 'Stranger Things'

La actriz Millie Bobby Brown presentó una denuncia formal contra David Harbour, su compañero de reparto en la exitosa serie Stranger Things, poco antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada, cuyo estreno está previsto para las próximas semanas.

De acuerdo con la información publicada por el diario Daily Mail, el documento presentado por Brown consta de numerosas páginas en las que la actriz detalla episodios que califican como acoso e intimidación laboral por parte del intérprete que encarna al sheriff Jim Hopper.

La joven actriz, que ha dado vida a Once desde el inicio de la serie, habría decidido formalizar la denuncia después de una serie de incidentes que aparecieron inapropiados dentro del set. Aunque en el escrito se describen conductas relacionadas con un ambiente laboral hostil, no se mencionan acusaciones de carácter sexual.

"La denuncia contiene páginas y páginas de declaraciones sobre el comportamiento de Harbour. La investigación fue extensa y se prolongó durante varios meses", indican documentos citados por diferentes medios internacionales, los cuales han tenido acceso parcial al expediente.

Fuentes cercanas a la producción aseguraron que, si bien Netflix no suele pronunciarse sobre investigaciones internas, el silencio del gigante del streaming habría despertado especulaciones sobre la gravedad del asunto. “Netflix nunca comenta este tipo de procesos, pero el hecho de que no hayan desmentido las acusaciones es significativa”, apuntó una fuente anónima.

David Harbour y Millie Bobby Brown, en 'Stranger Things'.

A pesar del escándalo, el equipo detrás de Stranger Things mantiene su compromiso con el proyecto y busca que el cierre de la historia sea un acontecimiento televisivo memorable. Algunos miembros de la producción han declarado que la quinta temporada promete ser “un espectáculo impresionante”, afirmando que ningún conflicto personal podrá opacar el diseño de una de las series más icónicas de la última década.

'Stranger Things', t emporada final

El 26 de noviembre será el inicio de la esperada quinta y última temporada de Stranger Things en Netflix, que mantendrá el suspense del final hasta el 31 de diciembre. Y es que la plataforma ha decidido dividir en tres partes su emisión.

La primera parte de esta serie, que se centra en un grupo de amigos que luchan contra fuerzas sobrenaturales y misteriosas en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana (EE.UU.), y que está encabezada por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) y Millie Bobby Brown (Once), entre otros, tendrá cuatro capítulos.

La segunda tanda de capítulos, compuesta por tres entregas, se verá el 25 de diciembre) tres, y un último capítulo final estará disponible el día de Nochevieja.