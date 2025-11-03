Javier Cámara dona el reloj que le regala ‘El Hormiguero’ como invitado Infinity a los enfermos de ELA: “Os he pedido permiso”

Este lunes, Javier Cámara se ha convertido en invitado platino de El Hormiguero, esto es, que participaba en el programa por vigésima vez. Al igual que han hecho con otros miembros del selecto club (con Cámara solo cinco personas han llegado a tal hazaña), Pablo Motos le regaló una taza y un reloj con su nombre.

El presentador valenciano destacó que se trata de “un reloj joya”, y que va grabado especialmente para el invitado. Así, giró el reloj para mostrar que en la parte de abajo de la caja venía el nombre de Javier Cámara junto a El Hormiguero Infinity.

“Pero bueno, me has dicho que quieres hacer algo con el reloj”, apuntaba entonces Pablo Motos. “Yo pensaba que solo regalabais la taza, y me he acordado de que regaláis un reloj maravilloso”, explicaba el actor. Entonces enseñó sus muñecas y añadió: “Es que yo no puedo, no llevo nada, no sé llevar (reloj)”.

“Entonces he dicho: si es un reloj maravilloso, os he pedido permiso arriba, por si se podría donar”, seguía relatando el invitado. “Se puede donar”, le confirmó Pablo Motos.

Cámara tenía ya todo pensado. Así, explicó que el día 9 de marzo la Fundación Miquel Valls para enfermos de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) realiza un evento llamado Sopart, “con artistas y tal”. “Van a rifar unas cosas y tal, para ayudar a los enfermos de ELA”, y allí estará ese reloj como donación de Javier Cámara.

Javier Cámara en 'El Hormiguero'.

Cámara hizo una referencia a su amigo Ilde Oliveras, enfermo de ELA, y con quien tiene contacto desde que trabajaba en la serie Rapa. “Es un tipo que es pura vida. El tiempo es oro, me dice siempre, entonces le digo, pues esto va a ser más que nunca el tiempo es oro”, decía con humor el invitado.

“Entonces, esto va para la Fundación Miquel Valls, para que lo rifen el 9 de marzo. Os invito a todos a que aportéis lo que podáis y estaremos allí en Barcelona, y esto es una maravilla que les va a encantar”, finalizó Cámara.

Tras esto comenzó finalmente la entrevista. En esta ocasión, Javier Cámara presentó una serie “de las que enganchan”, según Pablo Motos. Se trata de Yakarta, de próximo estreno en la plataforma Movistar Plus+.

Un drama real, basado en un profesor de bádminton, y una chica a la que ve como próxima campeona. “Una road movie maravillosa, muy triste, muy dura, y os invito a verla todos los que podáis”, le dijo al público Cámara, dispuesto a que su nuevo proyecto tenga recorrido.