Bárbara Rey, rota de dolor, abandona 'Bailando con las estrellas' tras una lesión: "Tengo un desgarro muscular"

La segunda edición de Bailando con las estrellas en Telecinco está siendo de lo más accidentada. Un tercer concursante se ha visto obligado a dejar la pista de baile antes de tiempo por una lesión. La afectada ha sido Bárbara Rey, quien se jugaba la repesca.

La octava gala del talent show presentado por Jesús Vázquez comenzaba con una sonada ausencia. El partenaire, Abel Gil, de la vedette salía al escenario a solas. El presentador, ante todo, quiso tranquilizar a la audiencia y explicó lo sucedido.

Jesús Vázquez señalaba que había motivos de peso por los que la actriz no estaba presente en plató. También reveló que sería la propia Bárbara Rey la que explicaría qué le había impedido estar presente en la pista de baile.

La artista debía enfrentarse al Último baile junto con Sara Escudero, en la segunda ronda de repesca. Sin embargo, una lesión que se le ha agravado le ha impedido acudir al programa.

De hecho, la vedette conectaba en directo con el talent show y aparecía con la pierna en alto y gesto preocupado. “Anoche me dolía, pero yo pensé que la cosa se pasaría y no, ha ido a más”, confesaba.

Bárbara Rey y Abel Gil en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

“Mi hija ha estado viniendo a casa para ayudarme pero no he mejorado. Me había comprado hasta laca de uñas negras para la actuación y ahora mira cómo estoy”, relataba.​

La artista, que siempre ha proyectado fortaleza en cada una de sus intervenciones, reconocía que la situación le ha superado emocionalmente. “Tengo roto el corazón de ver a Abel llorar y pasarlo tan mal”, reconocía, con su compañero de baile llorando en plató.

Bárbara Rey y Abel Gil en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

“Es un ser de luz maravilloso, espero que le valoréis en el programa todo lo que se merece, no le quiero ver mal porque yo voy a estar bien. Estoy mal psicológicamente y físicamente”, confesaba en directo.

La madre de Sofía Cristo detallaba que la lesión es más grave de lo que pensaba inicialmente. “Creí que no me había hecho tanto daño en la pierna, pero por lo que me han dicho lo que tengo es un desgarro muscular para el que tengo que guardar una semana de baja, duele muchísimo”, revelaba.

Rey señalaba que los calmantes y medicamentos que estaba tomando para los dolores no le estaban sentando bien. “No puedo apoyar el pie en el suelo y aún me estoy acostumbrando a esto de estar con muletas”, compartía, señalando lo mucho que le está costando dormir.

Tristemente, esta situación ha provocado el abandono de la vedette, quien se jugaba un puesto en la repesca. “Me sabe muy mal porque este programa es terapéutico y estaba disfrutando mucho, pero tengo que ser leal a mí misma y seguir los consejos de mi médico”, admitía.

“Además, yo me sentiría muy mal si no pudiera trabajar como el resto de mis compañeros porque no estoy recuperada, no sería justo. Agradezco mucho la oportunidad que me dais, pero no puedo”, concluía, visiblemente emocionada.

Abel Gil y Bárbara Rey en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

Una lesionada por otra, dado que la ausencia de Bárbara Rey en la prueba provocaba el reingreso automático de Sara Escudero. Precisamente, la humorista tuvo que retirarse en su prueba de eliminación por una ligera lesión.

Ya recuperada, la comediante ha vuelto a la pista, dispuesta a ganar. Escudero fue la primera baja por lesión del concurso, que el pasado 25 de octubre vio caer también a Matías Roure por otro percance en los entrenamientos. Aunque la humorista ha vuelto, han sido tres los participantes que han tenido que apearse del talent show antes de tiempo.