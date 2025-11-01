El emotivo adiós de Ángeles Blanco a Isabel Jiménez antes de saltar con Franganillo al prime time de 'Informativos Telecinco'

Este lunes 3 de noviembre, Ángeles Blanco se estrenará en el prime time, al conducir la edición de Informativos Telecinco de las 21:00 horas junto con Carlos Franganillo. Por ello, ha querido dedicar unas palabras a su compañera en la sobremesa, Isabel Jiménez, así como al público en su último día al frente del noticiero de las 15:00 horas.

Blanco y Jiménez han sido compañeras de edición durante casi dos años. Un cambio de rostros con el que Mediaset busca revitalizar las cifras de audiencia de Informativos Telecinco en la segunda edición del telediario, que está en una de las franjas más competitivas.

De hecho, el salto de Ángeles Blanco al prime time vendrá acompañado también en un cambio en el “planteamiento narrativo y audiovisual” del boletín.

Este pasado viernes 31 de octubre, día de Halloween, Isabel Jiménez quiso dedicar unas palabras a la que se iba a convertir en su excompañera. Cargada de emoción y sinceridad, la conductora resumía el momento con una frase que ha sido ampliamente difundida en redes.

“Nosotras terminamos nuestro último informativo juntas después de casi dos años. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa con Carlos Franganillo”, declara la también amiga de Sara Carbonero.

Carlos Franganillo y Ángeles Blanco en una promo de la nueva etapa de 'Informativos Telecinco'. Mediaset

Una despedida llena de cariño que se ha compartido también en redes sociales, donde el público ha tenido la oportunidad de sumarse a las palabras de apoyo para Ángeles Blanco en esta nueva etapa que vivirá a partir del lunes 3 de noviembre.

Blanco, visiblemente emocionada, tiraba de humor para hablar de su nueva etapa. “Dejo las comidas para irme a las cenas. Ahora les espero a las 21:00 horas, las 20:00 en Canarias. Antes de todo eso llega el fin de semana. Disfrútenlo”, declaraba a modo de ‘hasta luego’.

La periodista cierra así una etapa. En este cambio de rostros para la edición de las 21:00 horas, Informativos Telecinco buscará recuperar la segunda posición entre los telediarios.

Isabel Jiménez y Ángeles Blanco se despiden tras casi dos años compartiendo el informativo de las 15:00



📺 A partir del lunes a las 21:00 horas, @AngelesBlancoTV y @cfranganillo analizarán toda la actualidad en @telecincoes > https://t.co/B4g3xdhkre pic.twitter.com/HP8h0tDepq — Informativos Telecinco (@informativost5) October 31, 2025

La nueva dupla de Ángeles Blanco y Carlos Franganillo se presenta como una apuesta renovadora dirigida a “traer una información basada en hechos. Los hechos tal y como son, los hechos reales”.

Telecinco busca reconectar así con la realidad, “lejos de opiniones prefijadas”, y diferenciarse en la noche con un periodismo centrado en el espectador.

El salto de Blanco al prime time viene con un morbo añadido. Se enfrentará cara a cara a su marido, Vicente Vallés, cuyo informativo es el líder de audiencias en la edición de las 21:00 horas.

En el pasado mes de octubre, Antena 3 Noticias 2 revalidó su liderazgo con un sólido 18,6% de cuota y 2.083.000 espectadores de media. En segunda posición se ha quedado Telediario 2 de La 1, con un 13% de share y 1.434.000 seguidores.

En tercera posición, Informativos Telecinco de las 21:00 horas se quedó en tercera posición con un 7,7% de cuota y 864.000 televidentes. El paso de Blanco al prime time vendrá con un duelo con el que se buscará impulsar las cifras del noticiero.