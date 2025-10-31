Mika, el huracán televisivo que pone ‘La Voz’ patas arriba con su apuesta por el duende español

La Voz (y la televisión) ha encontrado una nueva estrella. Alguien que ya se había colado con anterioridad en nuestros hogares por formatos como El piano (o incluso el Festival de Eurovisión, el cual presentó en 2022): hablamos del cantante y compositor de origen libanés-británico Mika.

Tras hacer sus pinitos en nuestro país como asesor en el talent de Pablo López en la anterior edición, Mika lo ha revolucionado, declarándose un enamorado del 'duende' que tienen muchos de sus participantes. Algo que no estaba en otras ediciones foráneas de La Voz en las que también ha participado.

En palabras del propio Mika, La Voz España es “una mezcla de España y Latinoamérica” en la que encuentra “toda la cultura española, el flamenco, y tienes toda la parte internacional. Cultural y musicalmente hablando, es una cosa mucho más grande que en otros países”.

El cantante de temas como Grace Kelly se ha empapado del español para poder un gran trabajo en el programa, y lo está logrando semana a semana. Es un cóctel de simpatía, sensibilidad artística y respeto a todo aquel que se sube al escenario del concurso que capitanea Eva González.

Su participación aportó un aire fresco y una visión global, muy valorada por compañeros y los propios talents. Aunque su perfil sea de artista internacional, él se ha sentado en el sillón giratorio de Antena 3 para empaparse de España, con una descarada debilidad por los artistas que tienen raíces en su cante.

Mika hará tándem con la mexicana Carla Morrison en 'La Gran Batalla de La Voz'. Antena 3

Tanto es así que, en alguna gala, sus contrincantes Malú, Pablo López y Sebastián Yatra han pedido a algún concursante con aires flamencos que se sume a su equipo y no al de Mika, porque ya tenía varios de ese perfil. Y más habría tenido si sus compañeros se lo hubiesen permitido, pues él está decidido a hacer “cosas sorprendentes en español”.

Este viernes arranca La Gran Batalla, una fase en la que los coaches tendrán que reducir los equipos a la mitad, y en la que hará tándem con la artista mexicana Carla Morrison. El suyo está compuesto por Nela García, Sheila Paz, Mirko Nisenson, Jake Miagra, Javier Barrera, Catalina Rodríguez, Antony Vallejo, Marta Fornali, Sophia Mac Dougall, Pedro Henrique, Blanca Enamorado, Miguel Ángel Prieto, Cayetano Fernández y Mateo Suárez.

A pesar de esa inclinación por el flamenco, el equipo de Mika es muy variado. Y es que lo mismo le seducía un tema en francés que una versión de Brian Adams, que un tema de Alejandro Sanz versionado por Niña Pastori.

El impacto de Mika en el formato ha sido inmediato y absoluto, destacándose por su cercanía con los talentos y su capacidad para motivarles. Algo que ya venía aprendido, todo sea dicho: a había participado en Factor X en Italia, y fue coach en La Voz de Francia.

Malú, Mika, Eva González, Sebastián Yatra y Pablo López. Gtres

Y luego está esa conexión especial con los otros coaches, con los que ha hecho una gran piña. Malú, en una charla con BLUPER, lo calificó como “un gran descubrimiento”. “Mika para mí es una maravilla. No solo en plató, también fuera de cámaras. Tiene una inteligencia emocional apabullante. Desde el primer día me miró y conectamos”, afirmaría la andaluza sobre su compañero.

La conexión también es evidente con Yatra y Pablo López, con quien ya hizo El Piano. “Se me olvida que con él estoy con la realeza”, bromearía López en El Hormiguero sobre cómo es la convivencia tras las cámaras. En concreto, detalló que Mika le daba “guantazos” si hacía algo que consideraba de mala educación, como dejarse comida en la boca, o no tirar los huesos de las aceitunas.

Y es que cualquier cosa que Mika cuenta suena mágica y casi irreal, como la vez que relató, entre audición y audición, que él es familia de William Blatty, el autor de la novela de El Exorcista, con el que ha tenido mucha relación, así como con el hijo del novelista. Algo que dejó a López con la boca abierta.

En resumen, Mika ha pasado de ser un referente del pop internacional a consolidarse como rostro muy atractivo en la televisión española. Supone un soplo de aire muy fresco en un formato ya tan consolidado como La Voz, y resulta francamente interesante un perfil como el suyo, que dé un matiz internacional al asunto, pero apostando por lo español.