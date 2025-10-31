El alegato feminista de Patricia Pardo con las brujas: "Mujeres valientes que por atreverse a ser libres fueron señaladas"

Este 31 de octubre, mientras el mundo se prepara para celebrar Halloween con disfraces y calabazas, el plato de Vamos a ver, de Telecinco, también vivió esta festividad. Colaboradores como Alejandra Rubio y Pepe del Real aparecieron disfrazados con temática de terror, pero su presentadora, Patricia Pardo, tenía un aspecto bastante peculiar.

Así, la comunicadora aprovechó la ocasión para lanzar un alegato en defensa de las mujeres valientes de la historia: las brujas. Por eso, ella, en concreto, iba vestida según una ilustración de una bruja vasca, con un traje que le habían confeccionado durante dos días en un taller de Madrid.

Lejos de la imagen aterradora que acompaña habitualmente a estos personajes, el periodista quiso recordar el simbolismo que encierran las mujeres que fueron señaladas por brujería, haciendo mención, en concreto, a las meigas.

Para Pardo, estas figuras representan la fuerza y ​​el conocimiento femenino reprimido durante siglos. Con emoción, destacó que muchas mujeres fueron perseguidas por atreverse a pensar y vivir con libertad.

Durante su intervención, la presentadora explicó que su homenaje no se dirige a las brujas del terror, sino a las que inspiran, “porque haberlas haylas. Mujeres valientes que, por atreverse a ser libres o por su forma de ser o de vestir, fueron señaladas, perseguidas injustamente y muchas veces, incluso, quemadas en la hoguera”.

Imagen de 'Vamos a ver'.

Pardo mencionó ejemplos históricos para subrayar su mensaje, entre ellos el de Juana de Arco, que fue condenada y ejecutada bajo acusación de brujería. También recordó a las meigas de su tierra gallega, mujeres conocedoras de los remedios naturales y las tradiciones que fueron injustamente perseguidas y, en muchos casos, ejecutadas.

La periodista recomendó entonces la película Akelarre, donde se muestra cómo la Inquisición trató de exterminar el saber femenino. Destacó que lo que realmente se castigaba no era la brujería, sino la lectura, la sabiduría popular y la libertad de pensamiento. “Lo que se temía era el poder del conocimiento de las mujeres”, afirmó.

Cerrando el tema, la presentadora se dirigió a los espectadores con una reflexión: “Ojalá que, desde hoy, dejemos de ver a las brujas como seres oscuros y las recordemos como lo que fueron: pioneras”.

Por otro lado, Pardo también quiso agradecer el trabajo que hace la producción del programa, por haber hecho su traje posible, así como los disfraces, maquillajes y peinados del resto de compañeros, que sí optaron por una imagen de terror más tradicional, como vampiros y demonios.