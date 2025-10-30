Mamadou, primer concursante oficial de 'Gran Hermano 20': tiene 22 años, es administrativo en la Renfe y quiere ser modelo

Gran Hermano 20 ya ha empezado a generar contenido. La presentación del reality ha servido para oficializar a su primer concursante, repitiendo la estrategia que ya se siguió cuando sorprendieron a Marta Peñate en una rueda de prensa o a Maica Benedicto el año pasado en el FesTVal de Vitoria.

El formato de Zeppelin ha seleccionado durante la convocatoria a Mamadou, uno de los cinco aspirantes que habían acudido a las instalaciones de Telecinco con la excusa de que debían verles los responsables del programa.

Jorge Javier, Ion Aramendi y Teresa Colomina, directora del casting, han sido los encargados de decir al unísono su nombre. "¡Muchísimas gracias! Estoy flipando, no me lo creo", exclamaba él, muy emocionado.

De origen africano, Mamadou tiene 22 años y viene desde Granollers, en Barcelona. Allí trabaja como administrativo comercial en Renfe, vendiendo billetes en las taquillas, aunque su sueño es ser modelo.

"Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre", ha reconocido Mamadou en su primer contacto con Jorge Javier. El presentador no ha podido evitar reírse cuando el ya concursante de GH aseguraba que había mentido a "una persona" para acudir a la fase final del casting. "Como hayas mentido a la Renfe... ¡Ya verás Óscar Puente!", bromeaba el de Badalona.

El anuncio de Mamadou ha sido el primer bombazo de una edición que se estrenará el próximo jueves, 6 de noviembre, a las 21:45 horas, con una gala presentada por Jorge Javier Vázquez desde la nueva casa, ubicada en Tres Cantos. "Era el año de cambiar de casa, va a sorprender", ha dicho Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset.

"Hemos tirado la casa porla ventana", ha añadido Miguel Martín, director general de Zeppelin, destacando que el nuevo hogar, de 1.600 metros cuadrados, es un 40% más grande que el de Guadalix de la Sierra. "Es extremadamente acogedora", ha agregado el directivo, consciente de la importancia de la existencia de espacios que inviten a la intimidad.

"Estoy seguro que los concursantes van a encontrar algún sitio que no haya cámaras. La esquina del besito tiene que estar", agregaba entre risas Ion Aramendi.

El vasco, que vuelve tras el adiós de Reacción en cadena, se encargará de los debates de los domingos, mientras que Jorge Javier hará doblete con las galas principales de los jueves y la tira diaria GH. La Vida en Directo. Los viernes, eso sí, será Nagore Robles la presentadora.

De la ecuación se cae Carlos Sobera, pues Telecinco solo emitirá dos galas, "al menos al principio de la edición". "Y si se decide hacer una tercera gala semanal, será con él", han añadido los responsables. "Haré una aparición estelar", reconocía el propio Sobera a BLUPER hace unos días, después de desaparecer de las promos.

La cobertura del nuevo Gran Hermano se completa con el Canal 24 Horas, que será gratuito en Mediaset Infinity. Por otro lado, y coincidiendo con la primera gala, la plataforma del grupo estrenará Gran Hermano. La Mudanza, un documental en el que se desvelan los secretos de la construcción de la nueva casa.

