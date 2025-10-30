Ferreras, roto como nunca con el testimonio de una víctima de la dana: "Estamos, estuvimos y vamos a estar contigo"

Este miércoles, 29 de octubre, se cumplía un año de la dana que arrasó Valencia y alrededores. Antes del funeral de Estado en memoria de las 237 víctimas, los programas matinales pusieron el foco en dar voz a las personas que tanto perdieron por el terrible temporal. Uno de ellos fue Al rojo vivo.

No es nada habitual ver descomponerse a Antonio García Ferreras, pero el testimonio de Dolores Ruiz rompió por completo al presentador de laSexta. Esta mujer residente en Chirivella perdió a su marido y sus dos hijos el 29 de octubre de 2024.

La mujer compartió cómo su hijo se lanzó al agua para salvar a su hermano, que, a su vez, había intentado socorrer a un perro. Ambos, junto a su padre, fueron arrastrados por la riada. Ella fue la única superviviente de la familia, tras estar horas colgada de una ventana.

"No me explico cómo yo me quedé enganchada a la ventana, engarrotada, horas y horas”, sollozó Ruiz, ante un García Ferreras que no podía contener las lágrimas. El comunicador quiso trasladarle todo su apoyo, así como el de Ana Pastor, desplazada a la zona cero de la tragedia por el triste aniversario.

"Dolores, sabes muy bien que tus lágrimas son las nuestras", susurró el periodista, con la voz entrecortada. Poco más pudo decir Antonio hasta el final de la conexión con Dolores, aunque sacó fuerzas para transmitirle otro mensaje de cariño.

La emoción de Dolores al recordar lo que vivió en la DANA, cuando perdió a su marido y sus dos hijos



Una emoción que también hemos sentido en el plató de @DebatAlRojoVivo pic.twitter.com/oGNtIIx0gG — laSexta (@laSextaTV) October 29, 2025

"Ya sabes que estamos, estuvimos y vamos a estar contigo", aseguró Ferreras. "Muchísimas gracias. Yo voy a luchar por ellos. Aunque estén los políticos allí, voy por ellos, por mis hijos y mi marido. Por todas las víctimas", desveló la afectada.

Tras cerrar la conexión, los espectadores de la cadena verde pudieron ver que no solo Ferreras estaba emocionado. También uno de los colaboradores, Carlos Bonastre, periodista valenciano. "Son estas familias a las que la Generalitat está dando la espalda. No quieren saber de ellos, nos acusan de politizarlos".

"Un año después, no han superado el drama. Muchos de ellos consiguieron sobrevivir, pero es que salen a la calle y siguen respirando polvo, viendo barro, cruzándose con vecinos que han perdido a personas, las casas derruidas, llevan a sus hijos a barracones...", comentó Bonastre.

Presentador y tertuliano pudieron respirar hondo porque, después del testimonio de Dolores Ruiz, iba una pausa publicitaria. Eso sí, antes, Antonio García Ferreras anunció que conectaría con Dos Hermanas, Sevilla, una de las localidades más afectadas por las tormentas que están cayendo sobre distintos puntos de Andalucía.