De Silvia Intxaurrondo a Jesús Cintora: RTVE pregunta a la audiencia qué presentadores deben dar las Campanadas

RTVE ha empezado a calentar las Campanadas 2026 con una llamativa iniciativa. La Corporación ha puesto en marcha una encuesta a través de la sección Participa de su web, en la que se pregunta por los presentadores que la cadena ha de elegir para recibir al 2026. Y lo hace después de que David Broncano y Lalachus anunciaran que no querían repetir.

"¿Quién te gustaría que presentase las campanadas en RTVE?", pregunta este curioso sondeo, disponible desde este martes 28. "La pregunta aún está en el aire. El año pasado arrasó en audiencias el combo de La Revuelta formado por Lalachus y David Broncano. ¿Con quién te gustaría tomarte las uvas esta Nochevieja?".

No obstante, conviene aclarar que RTVE no ha proporcionado a los espectadores un listado de nombres para llevarlos a votación, sino que ha dejado libertad absoluta para que sean ellos mismos quienes propongan las candidaturas. Estas, a su vez, son respaldadas o no por el resto de usuarios.

A fecha de publicación de este artículo hay un total de 122 propuestas aunando parejas y tríos. Ramón García es uno de los nombres que más se repite. Al presentador de El Grand Prix lo vinculan con Paula Vázquez, Eva Soriano y Anne Igartiburu. "Ramón García y quien sea", llega a leerse.

El buen momento de los programas de actualidad y análisis político de TVE también se palpa en la encuesta. De ahí que los usuarios propongan a Silvia Intxaurrondo junto a Marc Giró (es la propuesta más respaldada); Jesús Cintora con Inés Hernand, y Adela González, Gonzalo Miró y Marta Flich.

Silvia Intxaurrondo y Marc Giró

Juanjo Bona y Masi (OT 2023) es la segunda candidatura más votada. Les siguen Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. Pesos pesados de la parrilla de RTVE como David Broncano -nuevamente-, Chenoa y Andreu Buenafuente son otros de los nombres que aparecen entre las respuestas recogidas.

Lógicamente, al ser una encuesta abierta, también puede verse ideas completamente disparatadas: los hay quienes quieren ver juntas a Belén Esteban y Rosalía, hasta Leire Martínez con Chenoa e Inés Hernand o Ramón García junto a Alba Carrillo y Cristina Cifuentes.

David Broncano y Lalachus dieron las Campanadas en RTVE el año pasado.

Lo cierto es que, probablemente, la Corporación no desvele quiénes serán los elegidos hasta finales de noviembre. Hay que recordar que no fue hasta el 5 de diciembre cuando se filtró que Broncano y Lalachus se comerían las uvas desde la Puerta del Sol. La cadena lo oficializó una semana después.

Quienes tengan ese honor, también tendrán la responsabilidad de repetir el éxito en audiencia que lograron el año pasado los rostros de La Revuelta, al alcanzar el 33,1% de share y 5.672.000 espectadores, imponiéndose al 'efecto Pedroche', que marcó un 32,6% y 5.550.000 seguidores en Antena 3.

Hasta el momento, solo Atresmedia ha desvelado sus cartas para Nochevieja. Por primera vez en su historia, el grupo unificará las campanadas en Antena 3 y laSexta (y atresplayer), con Cristina Pedroche y Alberto Chicote al frente, en lo que está llamado a ser un gran evento televisivo.

Mediaset, por su parte, tampoco ha anunciado quienes cogerán el testigo de Ion Aramendi y Blanca Romero, quienes dieron la bienvenida al 2025 para Telecinco y Cuatro desde el castillo de San José, en Lanzarote.