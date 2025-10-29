Joaquín Prat, sobre los insultos a Carlos Mazón: “Si hubiese dimitido no los tendría que haber aguantado”

La televisión se ha volcado esta tarde para mostrar en directo el homenaje de Estado en memoria de las víctimas de la dana en su primer aniversario. Un evento que ha tenido lugar en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Un momento muy complicado ha sido cuando los familiares de las víctimas han comenzado a lanzar insultos de todo tipo a Carlos Mazón, algo que han recogido las cámaras de los diferentes programas. Y las reacciones no se han hecho esperar. “Han matado a nuestros familiares”, “asesino”, “rata cobarde” y otros gritos se pudieron escuchar por televisión.

Desde El tiempo justo, Joaquín Prat ha sido muy claro: “Ahí veíamos la cara, del último plano, de Carlos Mazón. Aguantando el chaparrón, claro, que si hubiese dimitido no lo tenía que haber aguantado”.

Tras esto, en el programa se generó un pequeño debate sobre la escena vivida. Unos apuntaban que Mazón “ha hecho un gran favor a Sánchez” para que se hable de la Generalitat y no de la actuación del Gobierno. Otros, que Mazón “no ha entendido nada”, y que la muestra es el “autohomenaje” que se hizo esta misma mañana.

El doctor José Cabrera, por su lado, opinó que los insultos a Mazón “no favorecen un clima” como el que se buscaba hoy, en el que había que pensar en los ausentes, y hay que abrazarse”, pues los gritos desvirtúan este espíritu. Sin embargo, sí admitió que los entiende “como psiquiatra y como ser humano”.

Poco después, de nuevo, Cabrera intervino para apostillar que “la verdad es que este hombre se podía haber ahorrado esto, y, sin embargo, no se lo ha ahorrado”. “Es que si se lo ahorra es como reconocer que ha tenido la culpa de todo esto que ha ocurrido”, le apuntó otro colaborador.

Fallo en ‘No somos nadie’

Durante la cobertura, el programa No somos nadie, de La Osa Producciones, cometió un grave error al emitir imágenes equivocadas. La presentadora María Patiño anunció la llegada de los reyes mostrando un vídeo grabado en una iglesia, cuando el funeral era laico y se realizaba en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El fallo generó confusión entre los espectadores al incluir imágenes religiosas y al presidente valenciano Carlos Mazón, escenas que no correspondían al evento. Segundos después, las imágenes correctas aparecieron finalmente, con los reyes accediendo al lugar junto al presidente del Gobierno.

María Patiño reconoció el error en directo y pidió disculpas al público, explicando que el equipo utilizó videos de internet para ofrecer información inmediata. Reconoció que la bomba llevó al fallo y aseguró que el programa revisará sus procesos para evitar incidentes similares durante futuras retransmisiones en directo.