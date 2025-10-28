Un plantón y un "beso de Judas" en directo: así fue el tensísimo reencuentro entre Paz Padilla y Marta Riesco

Momento de tensión máxima el que se vivió en la presentación de Cuerpos locos, la nueva comedia de Paz Padilla. Marta Riesco acudió al photocall en nombre de No somos nadie, con el objetivo de entrevistar a la gaditana en lo que se volvió una charla breve, pero llena de "mal rollo".

"Estamos en directo en No somos nadie. Primero, enhorabuena porque vuelves a la gran pantalla", empezó diciendo Riesco, y ahí vino el primer desplante de la entrevistada: "¿Que vuelvo? Yo nunca me fui". "Hombre, hace mucho que no haces una peli, ¿no?", reiteró la reportera.

Después de que Padilla asegurase que hace tan solo un año había hecho A todo todo tren, la periodista reculó: "Bueno, pues estoy muy mal informada. Con Santiago Segura, ¿no?". "Sí. Te lo están diciendo", comentó Paz, aludiendo al pinganillo.

En ese momento, la colaboradora del programa de Ten se interesó por cómo se encontraba a nivel personal la actriz, que le devolvió la pregunta tras contestar un escueto "bien". "Yo estoy bien, la verdad es que mucho mejor", respondió Marta Riesco. Y Paz Padilla iba más allá: "¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?".

"De todo en la vida. Hija, ¿qué te voy a contar? Cosas personales, profesionales...", expresó la comunicadora, que trató de desviar el foco de ella y volver a ponerlo en la entrevistada: "Estaban hablando de que el otro día, en Televisión Española [en D Corazón], estuviste un poco arisquilla".

⚠Paz Padilla entra en directo en nuestro programa y hace un feo a Marta Riesco ⚠

💥Belén Esteban explota: “¡Qué feo! Prefiero que no me acrediten al momento que lo que ha pasado Marta” 🔥#NoSomos27O



👉🏻https://t.co/32jDqWYxOs pic.twitter.com/4tkgVQa3FF — Canal Quickie (@CanalQuickie) October 27, 2025

Fue ahí donde Paz Padilla dio por finalizada la entrevista, despidiéndose con dos besos y pasando a hablar, precisamente, con un trabajador de TVE. "Es el beso de Judas", se escuchaba decir a David Ínsua desde plató. También a una enfadadísima Belén Esteban: "¡Qué feo, qué feo, qué feo!".

"Prefiero que no me acrediten a ese momento que has pasado. Eso una profesional no lo hace. Encima le dice: 'Te lo están chivando por pinganillo'. Pues, claro, cariño, tenemos pinganillo. Lo has llevado tú muchísimos años". "Ya ha empezado la entrevista torcida", apuntaba Alberto Guzmán.

A continuación, Marta reaccionaba a lo que acababa de suceder: "La verdad es que estoy sorprendida. Desde el primer momento, se veía el mal rollo. El comentario del pinganillo me ha sorprendido. Todos los que trabajamos en tele sabemos que es imposible estar informados de todo. [David] Valldeperas me chiva muchos datos. Me parece un detalle muy feo".

"Paz lo que predica, aparte del perdón y de querer a todo el mundo, es una filosofía aparentemente distinta a la nuestra. Pues es solo teoría", exponía María Patiño, mientras Marta Riesco se quejaba de que Paz Padilla estaba respondiendo a otros medios durante "ratos largos".

El origen del conflicto

El rifirrafe que protagonizaron este lunes Paz Padilla y Marta Riesco solo se entiende si nos remontamos a la tarde del 20 de enero de 2022 en Sálvame. Al origen de la mala relación entre La Osa y ella.

Ese día, después de una monumental bronca con Belén Esteban por insinuar que no se había vacunado contra el coronavirus, la entonces presentadora del formato vespertino abandonó el plató.

Nunca más volvió a pisarlo. Padilla fue despedida de Mediaset España, un despido que meses después fue declarado improcedente, de manera que la cadena tuvo que readmitirla en otros proyectos, como Déjate querer, Me resbala, Te falta un viaje o TardeAR.