Así ha sido el programa 3.000 de 'El Hormiguero': de la actuación de Laura Pausini al recuerdo de la madre de Motos

Este lunes, El Hormiguero celebraba una fecha muy especial: su entrega número 3.000, tras más de 20 años en antena. Y Pablo Motos quiso dirigirse al público nada más arrancar para comentar un poco esta hazaña, a la que muy pocos programas llegan.

Así, el valenciano explicó que cuando le contrataron para el primer programa, él, que era guionista, solo había hecho un sketch ante la cámara, que se grabó estando él colgado del revés. “Cuando me bajé de donde estaba, que lo pasé francamente mal, recuerdo que le dije al equipo que ya había hecho en televisión todo lo que quería”, reconoció el comunicador.

Además, arrancó la aventura con “el miedo de que nos iban a echar pronto, porque en la televisión, el 90% de los programas fracasan. Sin embargo, estamos aquí después de 3.000 entregas”. Así, terminó por confesar que “la única manera de hacer El Hormiguero es ser auténtico”, y que en el pasado probó a copiar a otros presentadores, pero no le salía, porque “yo no soy guay”.

Motos terminaría por reconocer que él es auténtico, se enfade, ríe o se emocione y llore, y que habrá gente a la que no le guste, pero “no tiene mucha importancia porque la mayoría de la gente no se gusta ni a sí misma. Lo que sí puedo decir de corazón es que este ha sido el viaje profesional más hermoso que he tenido en mi vida. Es muy emocionante estar aquí después de 20 años”.

Tras este discurso inicial, Pablo ya recibió en el plató a Laura Pausini, a la que eligieron para la fecha por ser alguien muy especial. “Soy casi Infinity”, reconocía la artista de origen italiano, que ya ha estado 18 veces en el plató. La primera de esas veces fue en noviembre de 2007, y Pablo rescató algunas imágenes, de “cuando todavía no sabíamos contar en euros e íbamos con la calculadora”.

Imagen del programa 3.000 de 'El Hormiguero'.

Laura Pausini ha ido al programa con un nuevo tema bajo el brazo, Tu historia entre mis dedos, una canción original italiana y que español popularizó Sergio Dalma hace dos décadas. Laura reconoció que es un tema que siempre le gustó, y que cuando ella empezaba pensó que por qué no le habían dado la canción para su repertorio.

La que fuese presentadora de Eurovisión en 2021 ha hecho derroche de su habitual sentido del humor a lo largo de la entrevista, y regaló una colección de declaraciones. Desde que sale mucho de gira porque “en casa me aburro un poco” y que es en el escenario donde se siente realizada hasta el momento en el que habló de “la patatina”, palabra que en italiano tiene un significado malsonante.

La artista invitada también habló de cómo tienen un grupo de WhatsApp donde se envían fotos de retretes de grandes recintos de conciertos con miembros de su equipo y cuentan quién hizo allí sus necesidades, y que una vez Malú hizo una versión en flamenco de su canción La soledad (“Marco se ha marchado”), “y fue horrorosa”.

Hubo lugar para ver caídas de Laura en el escenario, para confesiones sobre sus complejos (“he tenido complejo por mi trasero, que es grande”), o su afición a la astrología, algo en lo que cree bastante. Y, en ese sentido, hizo una advertencia: “Chicas y chicos de Tauro, estas próximas semanas no serán facilísimas”.

Como el programa celebraba los 3.000 programas, también hubo un repaso para algunos de los mejores momentos protagonizados por celebridades como Robbie Williams, Camilo, Will Smith, Ilia Topuria o Isabel Pantoja, así como los números de los colaboradores. Laura coronó su entrevista con una actuación en directo de Mi historia entre sus dedos, y dejando claro que quería regresar, y luego todo el equipo acabó bailando una fanfarria al ritmo de uno de los éxitos de la italiana.

El programa acabó desvelando algunos trapos sucios de colaboradores. En la tertulia con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita, el mago reveló las veces que peor lo ha pasado al hacer un truco a un famoso y cómo consiguió salir de rositas, y Marron reveló cómo se llegó a herir en un número con Tom Holland.

Por último, Jorge Salvador se sumó a la aventura para destacar las películas que se hacen al principio de cada temporada, y como cada temporada vienen “de 200 a 300 invitados” hay algunos que no salen “y se enfadan” al año siguiente. Y también contó que uno de los shows más complicados que han vivido fue con el Profesor Splash, que saltó a una piscina de escasos 30 centímetros desde una altura de 8 metros.

El programa terminó con un homenaje a la madre de Pablo Motos, Amelia, que fue colaboradora “y lo pasó muy mal”, cuando tenía que hacer alguna pregunta al invitado del día. Y rescataron un momento muy divertido con Florentino Fernández, al que llamó “Flor”. “Es un honor estar aquí cada noche”, concluyó Pablo, no sin antes dar las gracias por el gran dato que obtuvieron el jueves con la entrevista a Isabel Preysler.