Lidia Santos, la modelo de 33 años que debuta en 'First Dates': "He vivido una relación tóxica y no soporto los celos"

Lidia Santos durante su presentación como nueva integrante del staff de 'First Dates'.

La llama del amor está más viva que nunca en First Dates. A unos meses de cumplir una década en antena —el próximo 17 de abril de 2016—, el programa de Cuatro se renueva con la incorporación de Lidia Santos, que sustituye a Laura Boado en el staff.

Nacida el 7 de mayo de 1992 (33 años) en Benalmádena, Málaga, el público la conoce por participar en Supervivientes en 2019. Fue la cuarta expulsada tras permanecer un total de cinco semanas.

Desde entonces, la que fuese Miss Málaga en 2011, lleva trabajando como modelo para marcas internacionales como Guess o Women's Secret.

Pero la modelo quería dar un vuelco a su vida con el fin de encontrar cierta estabilidad en su vida. A First Dates llega una persona "espontánea", "muy enamoradiza" y "demasiado intensa".

Y quien sabe si aterriza en televisión para quedarse. O si algún día vuelve a Honduras... como presentadora. "Sería como un sueño cumplido", admite.

¿Cómo llegas a First Dates?

Fue un casting que me llegó, que me propuso mi representante. Llevo siguiendo el programa desde que empezó, y la verdad, no sé por qué, pero yo me veía en él. Y te estoy hablando de hace diez años. 'Pego en él porque es un formato espontáneo y yo soy una persona muy divertida'. Me veía, pero estaba trabajando de modelo. Cuando me ofrecieron el casting dije que sí y a la semana me llamaron.

¿Sabías de antemano que buscaban en el casting?

No, fue un poco a ciegas. Llegué aquí [al restaurante] y no sabía lo que iba a hacer, lo que me iban a proponer, lo que me iban a preguntar... Hice un poco el teatrillo: serví en las mesas, hice entrevistas a dos personas que llegaban al restaurante, una actuación...

Lidia Santos en el restaurante de 'First Dates'.

¿Estabas nerviosa?

Sí, no te voy a mentir porque soy una persona muy nerviosa. Estaba acojonada. Al final, como todo en esta vida, es práctica. Nunca he trabajado de camarera, así que no sabía si iba a coger una bandeja con platos y se me iba a caer.

¿Cómo te ha recibido el equipo?

Vine un poquito asustada, pero desde el minuto uno me han tratado genial. A Carlos [Sobera] sí le conocía por Supervivientes. Y con las gemelas [Marisa y Cristina Zapata] ya hacemos planes de viajes... Somos las trillizas [risas]. Me he sentido muy arropada por los compañeros.

¿Qué te ha sorprendido detrás de las cámaras?

El empeño y la dedicación del equipo. Es increíble. Están en todo.

¿Cómo te defines en el amor? ¿Serías capaz de tener un flechazo en una primera cita?

Soy una persona muy enamoradiza. Soy muy de ver a alguien y como me guste, ya me he enamorado. A veces eso no es tan bueno porque soy muy intensa, demasiado.

¿En qué te fijas?



Me fijo en un conjunto, no soy superficial. No solo me fijo en el físico aunque es lo que entra por el ojo. No tengo un perfil definido, soy de energías. Puede ser más guapo o más feo, pero lo que me enamora es la energía que desprende.

¿Qué no soportas?

Lamentablemente he vivido una relación tóxica y no soporto los celos. Cuando estás con alguien tienes que confiar. Un poquito de celos no está mal, pero cuando ya te afecta a nivel de tu manera de vestir o la gente con la que sales... Eso no lo permito.

El renovado staff de 'First Dates: Carlos Sobera, Lidia Santos, Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

Eras más joven, claro.

No tan joven...

¿Y ahora cuál es tu situación sentimental?

Estoy dispuesta a enamorarme [risas]. Abierta al amor.

¿Estarías dispuesta a sentarte como comensal?

Por supuesto que sí. Sí me enamoro en First Dates, yo feliz. ¡Qué mejor sitio!

¿Qué no se debe hacer en una primera cita? ¿Qué consejo puedes dar?

No hay que sobreactuar. Tienes que ser natural, como tú eres porque tú puedes fingir un papel en la primera y en la segunda cita, pero al final va a salir tu manera de ser. Siempre hay que ser auténtico.

¿Has tenido citas a ciegas?

Sí, alguna vez. Pero yo soy de contacto visual y de que me transmitan algo en ese momento más que aquello de 'te voy a presentar a fulanito'. Mi aplicación para ligar ha sido Instagram.

¿Alguna anécdota que se pueda saber?

No he tenido nada fuera de lo común. Siempre que he tenido una cita me han tratado muy bien.

¿Y ganas de levantarte de la mesa?

Sí, eso sí. Escribí a una amiga diciéndole que me quería largar de una cita porque no había feeling ni había tema de conversación porque era una persona que hablaba todo el rato de sí misma. 'Yo, yo, yo'. No me dejaba hablar. Pero me daba vergüenza. Así que le escribí diciéndole 'llámame llorando que te ha dejado el novio'.

¿Llegas a la televisión para quedarte?

Espero que sí. Mi idea es formarme. Ahora en noviembre empiezo un curso. Me he dado cuenta que, aparte de la moda, el mundo de la televisión es otra de mis pasiones.

¿Qué ha hecho que volvieras?

Después de Supervivientes me dediqué a lo mío. Llevo desde los 15 años trabajando de modelo. He estado con marcas fijas y he viajado mucho fuera. Eso es maravilloso, pero el no tener una rutina, cansa un poco. Me encanta pero quería dar un cambio a mi vida.

¿Volverías a Supervivientes?

Sí, ¿por qué no? Fue una experiencia muy buena, aunque pasé mucha hambre y me picaron muchos mosquitos. Es muy duro. Todo lo que pasa es verdad, nos dan de comer lo justo para que no nos desmayemos en una prueba. Cuando oigo Supervivientes se me pone un nudo en la garganta y tengo que respirar hondo, pero luego lo pienso y sí que volvería.

Lidia Santos perdió 7,5 kilos en los 40 días que estuvo en 'Supervivientes'.

¿Te ves algún día presentando desde Honduras?

¡Guau! Sería como un sueño cumplido. Me encantaría porque además yo soy muy amazona y salvaje.