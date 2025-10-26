Laura Fa tilda de "clasista" a Antonio Banderas tras una 'indirecta' a Terelu Campos: "Esto va de privilegios"

Terelu Campos va a enfrentarse a uno de los retos más complicados en su carrera. La obra que protagoniza, Santa Lola, desembarca en el teatro Calderón de Madrid. La malagueña busca conquistar una de las plazas más complicadas: la escena teatral de la capital española.

Su llegada a uno de los teatros más importantes de Madrid parece que ha provocado opiniones encontradas. Recientemente, Antonio Banderas ha lanzado unas declaraciones que se han interpretado como una ‘pulla’ o ‘indirecta’ a la comunicadora.

El actor nominado al Oscar por Dolor y gloria ha presentado recientemente el musical Godspell, que llegará al Teatro del Soho CaixaBank el 30 de octubre. Lo que parecía un momento puramente promocional derivó en una disertación del malagueño sobre el intrusismo en la interpretación.

“Es cierto que existe en España todavía un tirón del público a asistir a espectáculos que presentan a estrellas conocidas, básicamente de la televisión. Desgraciadamente, da igual de qué tipo de programas”, expresaba.

“La gente quiere sentarse ahí a ver a alguien que han visto en la televisión. No voy a decir nombres, porque si no me voy a liar mucho”, comentaba, señalando que lo ve “muy injusto”.

“Hay mucho talento que no sale en televisión. Hay una generación que se inicia aproximadamente hace dos décadas. Es gente que ahora inunda los teatros de Madrid y hace un teatro musical con un talento increíble”, defendía.

Aunque Banderas no nombraba de manera explícita a Terelu, el tipo de crítica que hacía encajaba con la obra que su paisana está realizando y que le ha llevado a hacer giras por varias partes de España, llenando salas.

“Va claramente a por Terelu y creo que ha estado desafortunado en una frase. Es cuando dice lo de ‘desgraciadamente, cualquier tipo de programa’. Como si dijese que un presentador sí vale si es de un tipo de formato. Parece molestarle que vengan del mundo del corazón”, opinaba Jorge Borrajo.

“Esto va de talentos”, afirmaba Alberto Guzmán. “Esto va de privilegios”, apostillaba Laura Fa. “He hablado con César Lucendo, el director de la obra y quién la ha escrito. Me contó que Lara Dibildos, cuando le propuso que fuese Terelu la protagonista, él le hizo una prueba”, detallaba.

“Terelu no está en la obra sólo por ser ella. Ha demostrado que vale”, añadía Silvia Taulés. “Da igual que fuese mala actriz. No habrá nadie que trabaje de charcutero y que diga que hay intrusismo si un periodista se pone a cortar rodajas”, comenta la Mamarazzi.

“Eso viene de situaciones de privilegio, que quieren continuar manteniendo. Se convierten en gente clasista. En todas partes hay buenos o malos profesionales. Pero esa actitud, la de apartar con desprecio, te convierte en un clasista”, afirmaba tajantemente.