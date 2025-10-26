Juan del Val, rotundo sobre el caso Leire Díez: "No creo que sea imbécil, es muy lista a nivel intelectual"

La Roca ha vuelto a ahondar en el llamado caso Leire, a raíz de la última sesión de la comisión del Senado por otro asunto, el de Koldo. Tras comentar las declaraciones de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, Juan del Val analizó la actitud de la exmilitante del mismo partido e investigada por presunto tráfico de influencias.

En los últimos días, la Fiscalía y el juez Arturo Zamarriego han incorporado nuevas pruebas al sumario del caso Leire. Entre ellas, está la grabación entregada por el exfiscal Anticorrupción Ignacio Stampa.

El acusador ha asegurado que Díez, junto con el empresario Javier Pérez Dolset, intentó obtener información sobre casos sensibles de la UCO y Anticorrupción, incluida la causa por la que está siendo investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Las denuncias de Stampa y del fiscal José Grinda se han acumulado en un mismo pleito, que investiga una presunta red “coordinada y continuada” de tráfico de influencias y sobornos con el objetivo de anular investigaciones judiciales que afectaban a políticos y empresarios.

El tema ha sido analizado en el programa de Nuria Roca, con Carolina Bescansa comparando a Leire Díez con José Manuel Villarejo. “Aquí la prueba de fuego es qué va a hacer el PSOE con esta señora”, comenzaba interviniendo la politóloga.

Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Será la prueba del algodón. Si esta aprendiz de Villarejo…”, expresaba, antes de que Juan del Val apostillase: “Sí, porque el nivel es…” La expolítica de Podemos retomaba la palabra.

“Bueno, el nivel de Villarejo no es que tampoco sea muy alto. Podrían hacerse amigos”, agregaba. Ahí fue cuando Juan Soto Ivars lanzó su alegato. “Ese es el truco. Hacernos creer que es imbécil”, declaraba el columnista. “Pero esta tía es más lista que otra cosa”, añadía.

Juan Soto Ivars y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“No, imbécil, no. No hablo de su nivel intelectual, sino de moralidad”, añadía Bescansa. Juan del Val, por el contrario, apoyaba las palabras de Soto Ivars.

“Yo tampoco creo que lo sea [imbécil], en absoluto. Y sí, yo sí hablo de su nivel intelectual. Es muy lista”, opinaba del ganador del Premio Planeta 2025, antes de que la politóloga retomase su alegato.

“En el caso de Villarejo, ya sabemos que trabajaba por orden del ministro del Interior. Ahora lo que tenemos que saber es si esta señora trabaja por orden del PSOE o va por su cuenta”, argumentaba Bescansa.

“Si fuese esto último, va con una conexión corrupta con un señor. Pero una cosa es que tenga un asunto de corrupción y otra distinta que el PSOE le haya dicho que vaya a conseguir basura. Si fuera así, es gravísimo”, añadía.

Carolina Bescansa y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Bueno, una señora que iba por ahí a buscar basura, no sé yo. Ya hay una denuncia de un fiscal que dice que se le ofrece un soborno para coger información de Luzón. Además, se habla del presidente del Gobierno diciendo que ‘hay que limpiar caiga quien caiga’”, apostillaba Del Val.

“No sé si es verdad, si se lo ha inventado Leire o si hay grabaciones. Pero el PSOE tendría que estar dolido por esta señora si estuviera actuando por su cuenta, porque le está dañando gravemente”, zanjaba el autor de Bocabesada.