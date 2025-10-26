Brutal rifirrafe entre Afra Blanco y un inversor en viviendas: "No te pongas como ejemplo de esfuerzo"

Afra Blanco ha protagonizado uno de los momentos más intensos de laSexta Xplica este pasado sábado 25 de octubre. El programa volvió a abordar uno de los problemas que preocupa a la sociedad española: la vivienda. La sindicalista vivió un violento rifirrafe verbal con un inversor inmobiliario en directo.

La activista señalaba lo complicado que resulta “alcanzar un acuerdo porque es un debate puramente ideológico”. “Creo que la vivienda es un derecho, pero hay quien considera que es un bien especulativo”, expresaba.

“¿Cómo se puede tratar un refugio de los ciudadanos como un activo financiero sin límites?”, cuestionaba Blanco, quien no dudaba en reclamar que “a los rentistas” no “se les llame empresarios”.

“¡Y una leche! ¿Cómo que un rentista es empresario? ¿Desde cuándo? Cuando lo que están haciendo es especular”, exclamaba, refiriéndose a Tony Lauren, un inversor y agente inmobiliario que cuenta con siete pisos en su poder.

Para Blanco, la vivienda no puede tratarse “como un activo financiero sin límites” porque “es un derecho, no un bien especulativo”. La representante sindical explicó que ese enfoque convierte el acceso al hogar en un lujo reservado para unos pocos.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

La colaboradora de Espejo Público señalaba que estos altos precios provocan que “los salarios se desangren”. Lauren defendió su labor como propietario y agente inmobiliario.

“Yo compro una vivienda que está destrozada, la reformo y la doy al servicio para que la alquile una persona”, afirmaba, explicando que su modelo se basa en la mejora del parque inmobiliario.

El empresario insistía en que arriesga su propio dinero y tiempo para generar empleo y ofrecer viviendas listas para habitar. “Me juego mi dinero, me juego mi tiempo, doy trabajo al electricista, al fontanero… Y claro que tengo que decidir una renta porque me estoy dejando mi esfuerzo y mi sacrificio”, defendía.

Afra Blanco, Javier Díaz-Giménez y Julen Bollaín en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

Un argumento que encendió más todavía a la sindicalista. Visiblemente molesta, Blanco señalaba que, si fuera por ella, le “freiría a impuestos”. Blanco pedía que el Estado tendría que aliviar la presión fiscal no a los empresarios, sino sólo a aquellos que hayan comprado su primera vivienda.

El ambiente se caldeó más, dado que la sindicalista no mostró ningún tipo de escrúpulo con el inversor inmobiliario. “Por favor, te pediría que no te pusieras como ejemplo de persona que trabaja muchísimas horas y que no tiene tiempo”, exclamaba.

“¿Sabes qué significa trabajar muchas horas? Son esas mujeres limpiadoras o esos hombres formados que no consiguen pagar su piso ni salir de la pobreza”, respondía Blanco.

Blanco finalizaba su intervención subrayando su rechazo al modelo de negocio de Lauren. “Como rentista, me parece que es un insulto”, concluía. Tras el enfrentamiento, el economista Javier Díaz-Giménez defendió la labor de Lauren, recordando que no todos los propietarios son responsables de la subida de los precios.