'La Voz 12' cierra las audiciones a ciegas: así son los equipos completos de Malú, Sebastián Yatra, Pablo López y Mika

La duodécima edición de La Voz ha finalizado ya sus audiciones a ciegas. Este pasado viernes 24 de octubre, la sexta gala no sólo lideró en el prime time, sino que cerró una etapa para comenzar con la Gran Batalla. Los equipos de Malú, Sebastián Yatra, Pablo López y Mika ya están completos.

Las sextas audiciones a ciegas eran para cerrar el plantel de concursantes que dejan de ser aspirantes para entrar a pasar a la siguiente ronda y, realmente, aspirar a hacerse con el trofeo. Los coaches se volvían más exigentes, dado que el número de plazas era muy limitado.

A los coaches sólo les quedaba espacio para un aspirante más. Por eso, les ha tocado afinar más el oído para decidirse a quién llevarse a la Gran Batalla.

Cada coach ha buscado completar sus grupos buscando un equilibrio entre técnica, carisma y emoción, con el clásico hándicap de sólo guiarse por la voz para elegir al aspirante que pasa a ser concursante.

No fue sencillo, pero los cuatro coaches completaron sus equipos. En el caso de Malú, la madrileña completaba su grupo con la elección de Mayte Adrián, quien cantaba una versión de Arráncame de Vanesa Martín.

Sebastián Yatra completó su equipo con Antía Pinal. La joven conquistó al colombiano con su versión de Confieso, tema de Kany García. Mika elegía a Mateo Suárez, quien versionaba a Kaleo con Way Down We Go.

Finalmente, Kirsti Anne Blow lograba la última plaza, dentro del equipo de Pablo López, quien cantó Fast Car, canción de Tracy Chapman.

Las últimas audiciones dejan equipos muy diversos, tanto en estilos como en personalidades. El grupo de Malú cuenta con Linabel, Dani Hernán, Perla Yaquia, Claudia Torrent, Audrey, Nayo, Libertad Román, Luis ‘El Granaíno’, Carolina Andrada, Victoria Rosales, Shia, Moisés Salazar, Diva Olivera y Mayte Adrián.

Por su parte, Sebastián Yatra cuenta con Oihan Aristizabal, Jonny Vandell, Juampi, Nando Mesas, Andrés James, Noa Marcos Díez, Kimy Touw, Al Linquindoi, Fernando Antonio Muñoz, Julio Antonio, El CHP, Ángel González, Zaira Lizarau y Antía Pinal.

El equipo de Pablo López lo conforman María Conesa, Elena Santana 'La Cangreja', Sara Aparisi, Evelyn Cabrera, Ferrán Amador, Mar Hernández, Cristina Zuloaga, Aroa Salaño, Estefanía Gaitán, Maya Alexander, Sofía Cortés, Sofía Nikabadze, Inés Álvarez y Kirsti Anne Blow.

En el caso de Mika, su equipo está completo con Nela García, Sheila Paz, Mirko Nisenson, Jake Miagra, Javier Barrera, Catalina Rodríguez, Antony Vallejo, Marta Fornali, Sophia Mac Dougall, Pedro Henrique, Miguel Ángel Prieto, Blanca Enamorado, Mateo Suárez y Cayetano Fernández.

La sexta gala de La Voz le siguió dando el liderazgo a Antena 3 del prime time del viernes. Las audiciones a ciegas se despidieron con un 13,9% de cuota de pantalla y 1.178.000 espectadores.