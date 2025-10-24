Shock total con Can Yaman en 'La Revuelta': "Intenté aprender español con David Broncano, pero no le entendía"

Este jueves, 23 de octubre, La Revuelta cerró la semana por todo lo alto, recibiendo a Can Yaman. Horas antes, había trascendido que el actor turco acababa de fichar por Secuoya Studios para protagonizar su primer serie en español, un thriller romántico.

Hace unos años, el intérprete nacido en Estambul se convirtió en un auténtico fenómeno de masas en España gracias a la emisión de ficciones como Luna llena y Pájaro madrugador, en Divinity, y El hombre equivocado, en Nova.

"Vaya pasión había en la calle, un montón de gente loca perdida", comentaba un impresionado David Broncano, antes de recibir al invitado. "Estamos muy orgullosos de que haya venido al programa... ¡Can Yaman!", anunció el presentador de Televisión Española

Can Yaman pronto demostró su manejo del español. Y es que el artista habla con fluidez turco, italiano, alemán, inglés y español. Lo que nadie esperaba es su curioso método para aprender la última lengua.

"Me he eliminado la cuenta de Instagram, pero tenía otra cuenta, no con mi nombre, una cuenta privada, para aprender español. Solo seguía páginas españolas y te seguía principalmente a ti. A la de La Revuelta, para entender español con subtítulos", reconoció Can Yaman.

Si aprendes español escuchando a Broncano, te dan una silla en la RAE directamente. #LaRevuelta pic.twitter.com/NHJYNXRRRe — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2025

"Pero me venía abajo, porque no te entendía. Le preguntaba a mi profesora: '¿Qué dice este tío? No entiendo'. Así que eres mi ídolo", bromeó el entrevistado de este jueves en el formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa, haciendo reír al jiennense: "Además venimos vestidos parecido. Somos dos gotas de agua".

"Estarás forrado"

La estrella de las series otomanas no se libró de las preguntas clásicas de Broncano. "Vaya pasta tiene que tener este. Estarás forrado. ¿Sabes qué significa?", quiso saber el conductor. "Sé lo de 'me lo paso por el forro", soltó Can Yaman, para luego aclarar: "Mi madre me gestiona todo. El otro día quería dinero en efectivo y no me lo mandaba. Dice que me gasto todo en casas".

"Es como que me da una paga", aceptó el actor, que se interesó por si "se gana bien en España". "Si trabajas para el Gobierno, sí", respondió David. Respecto a las relaciones sexuales, el humorista le explicó que Bad Gyal aseguró que había tenido "treinta o cuarenta veces" en el último mes. "Es poco... Para el récord", opinó Can Yaman, que finalmente se mojó con un dato que Broncano consideró "bueno": "Unas quince veces".