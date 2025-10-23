Denuncian por presunta agresión sexual a Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma

El periodista Antonio Pelayo, durante una de sus coberturas para Antena 3 por la muerte del papa Francisco.

El periodista y sacerdote Antonio Pelayo, mítico corresponsal de Antena 3 en Roma, ha sido acusado por la Fiscalía de Roma de presunta agresión sexual contra un periodista italiano de 40 años.

Los hechos ocurrieron durante el pasado mes de mayo, concretamente el día 23, tras la muerte del papa Francisco y el cónclave que eligió a León XIV como nuevo pontífice, según informa Corriere dela Sera. Un hecho histórico que reunió a cientos de profesionales en la ciudad italiana.

La denuncia, según siempre la información que firma Giulio De Santis, recoge que Pelayo invitó a un colega de profesión a su domicilio para cenar a raíz de la amistad que crearon en las diferentes coberturas.

Sin embargo, durante ese encuentro, el sacerdote habría intentado "mantener relaciones sexuales sin consentimiento", produciéndose un acercamiento físico que el denunciante rechazó, viéndose obligado a abandonar la casa.

Ahora, tras cinco meses de investigación, la fiscalía romana ha verificado el testimonio de la presunta víctima. Por lo tanto, las diligencias judiciales han considerado los hechos "suficientemente acreditados" para acusar a Pelayo de presunta agresión sexual.

Antonio Pelayo rompe a llorar desde El Vaticano en su conexión con Sonsoles Ónega.

La declaración también señala que el periodista vallisoletano de 81 años se disculpó a través de varios mensajes por la actitud que había tenido. "Lo siento mucho, no quería molestarte", es una de las disculpas que Pelayo mandó. Pronto se sabrá si se abre juicio oral o, si por el contrario, se solicita archivar el caso.

Hay que aclarar que Antonio Pelayo es un colaborador de Antena 3 al que normalmente recurre la cadena para los temas del Vaticano como cualquier freelance. Es decir, no está en plantilla. Y es que el veterano periodista es una de las voces más acreditadas en cuanto a las informaciones sobre la Santa Sede.

Estrecha relación con Francisco

Durante el mes de mayo, el veterano periodista protagonizó numerosas conexiones en directo con los diferentes programas de actualidad de Antena 3.

Visiblemente emocionado, el reportero informó del fallecimiento del papa Francisco, con el que mantenía una relación muy estrecha. Tal y como contó a Sonsoles Ónega, Francisco le había regalado por su cumpleaños seis botellas de vino argentino. "He perdido a un padre", se lamentaba.