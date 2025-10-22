Susanna Griso, más sincera que nunca sobre la marcha de Gonzalo Miró a RTVE: “Lo hemos hablado”

Susanna Griso ha hablado sin rodeos sobre la salida de Gonzalo Miró de Espejo Público y su incorporación a RTVE. La periodista de Antena 3 reconoció que echa de menos al colaborador, con quien compartió numerosas mañanas de debate, humor y complicidad en el plató del programa.

Su reacción llega apenas dos meses después de que Miró abandonara definitivamente Atresmedia, donde colaboraba en distintos espacios, para iniciar una nueva etapa profesional. El comentarista fichó por RTVE el pasado agosto para ponerse al frente de Directo al grano, un programa de actualidad y entretenimiento producido por La Osa Producciones.

Durante su intervención ante los medios en un evento público, Griso dejó entrever la buena relación que mantiene con su excompañero. “Nos echamos de menos mutuamente, que lo hemos hablado en más de una ocasión”, confesó la comunicadora, dejando claro que entre ambos existe una amistad sólida más allá de los platós.

La periodista también se mostró consciente del éxito que está cosechando Miró en su nueva casa televisiva. Desde su estreno a mediados de septiembre, Directo al grano ha logrado afianzarse en la sobremesa de La 1, con un 10,6% de cuota de pantalla y una media de 870.000 espectadores, situándose como la segunda opción más vista en su franja.

“Me alegra mucho por él, porque sé que le está yendo francamente bien y se lo merece”, aseguró Griso con una sonrisa, antes de añadir que quienes han trabajado con Miró saben de su talento y su compromiso. La presentadora subrayó además que los buenos resultados del formato son fruto del esfuerzo conjunto del equipo y del carisma del conductor.

Marta Flich y Gonzalo Miró, presentadores de 'Directo al grano'. RTVE

Gonzalo Miró había sido parte de Espejo Público durante varias temporadas, interviniendo como analista en la tertulia política y social del programa. Su estilo directo y su sentido del humor lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles de la mesa de debate. En los últimos años, también participó en las tertulias deportivas de Atresmedia, en La Roca, y en especiales informativos de actualidad.

Pese al cambio de cadena, Griso prefiere ver la marcha de su amigo como una muestra de la competencia saludable que caracteriza al sector. “Nos reímos mucho y nos picábamos mucho”, recordó entre risas, destacando que siempre mantuvieron una relación profesional cercana y respetuosa.

La comunicadora catalana asegura que, aunque la televisión a veces marca caminos distintos, las amistades construidas en ella perduran. De momento, Gonzalo Miró continúa consolidando su nuevo reto en La 1 mientras su antigua compañera sigue liderando las mañanas informativas de Antena 3 con Espejo Público.