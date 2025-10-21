Willy Bárcenas perdió 9 kilos durante la grabación de ‘El Desafío’: “No sabía dónde me estaba metiendo”

El Hormiguero ha recibido, no a uno, sino a dos invitados en la entrega de este martes. Y es que Pablo Motos ha dado la bienvenida a Willy Bárcenas y Antón Carreño, del grupo Taburete. Y es que, tras un parón, la banda tiene nuevo disco en el horno, El perro que fuma, que sale a la venta el 28 de noviembre.

En los últimos años, Willy ha desarrollado una interesante carrera televisiva. Estuvo en Mask Singer, y fue juez en Factor X de Telecinco. Y a partir del segundo viernes de enero le veremos en El Desafío, en una temporada que ya se ha grabado.

“Me ha cambiado la vida, de verdad”, reconoció Bárcenas, que no tuvo problema en sincerarse y reconocer que aceptó la propuesta porque era un año sin conciertos y así ganaba “algo de dinerete. No sabía dónde me estaba metiendo y lo que iba a suponer para mí”.

“He hecho cosas que no creía que haría”, apuntaba el cantante de Taburete, que valoró cómo El Desafío le ha permitido tener rutinas, disciplina, y le ha enseñado a gestionar la frustración. Así, narró cómo veía otras temporadas y no entendía que los concursantes llorasen. “Es tal la entrega en cada prueba, si no sale es una frustración acojonante”, resumía sobre las pruebas.

Su paso por el concurso le ha valido un cambio físico. “9 kilos perdí”, le ha contado a Pablo Motos, y sacó pecho por haber conseguido no recuperarlos. Ahora está tan contento que asegura que cuando se encuentra a alguien conocido le dice: “si os llaman de El Desafío no os lo penséis”.

Pablo Motos adelantó que iba a hacer algo que no se podía, que era mostrar imágenes de la próxima temporada, pero que se lo podían permitir porque “el programa es nuestro”, de 7 y Acción, la productora de El Hormiguero.

Así, se pudo ver un pequeño resumen de Willy Bárcenas en El Desafío. En la primera escena aparecía quitándose candados mientras estaba atado a una gran rueda que daba vueltas y le ponía cabeza abajo. También apareció en una prueba en alturas, buscando llaves y abriendo candados en apnea, y rompiendo paredes de ladrillo envuelto en llamas.

Sobre Taburete, los invitados contaron que van a hacer una gira en las salas que fueron importantes para ellos en sus inicios, algo que interpretan como “un nuevo renacer, volvemos a empezar”.

También hubo lugar para recordar sus giras con Hombres G, en México como teloneros y en España de manera conjunta. Y Willy narró cómo en cierta ocasión David Summers le dijo que entiende la juventud, pero que las copas hay que tomárselas después de los conciertos.

Y es que una vez salió al escenario cuando todo había acabado para decir “tenemos que querernos todos, lo importante son las personas, all you need is love”. Unas palabras que se tornaban complicadas, pues tuvieron lugar en Cataluña cuando había mucha agitación por el movimiento independentista.