"El debate que preocupa a la gente es carne o hipoteca": demoledora crítica de Ana Rosa a Sánchez por el cambio de hora

Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial de este martes a la propuesta de Sánchez de acabar con el cambio de hora.

Ana Rosa Quintana ha centrado su editorial de este martes, 21 de octubre, en Pedro Sánchez, después de que el presidente del Gobierno anunciara su intención de abolir el cambio de hora estacional en la Unión Europea. "Francamente, yo ya no le veo sentido", dijo en un vídeo publicado en redes sociales este lunes.

La presentadora de Telecinco ha vuelto a tirar de ironía para criticar que Sánchez ponga sobre la mesa un debate que, en su opinión, opaca otros que tienen mayor trascendencia para los ciudadanos.

"Tortilla española con cebolla o sin cebolla. Es el nuevo debate nacional que podría plantear Pedro Sánchez tras el cambio de hora", ha dicho Quintana en primer lugar, asegurando que este debate político "no estaba sobre la mesa".

"Sánchez irrumpe en un vídeo entonando 'reloj no marques las horas' para marcar los tiempos con esta ocurrencia que ha ocupado tan solo un par de días las portadas", ha proseguido, destacando que "en Europa tan solo cuenta con el apoyo de Polonia y Finlandia".

Ana Rosa ha continuado diciendo que el presidente "se ha convertido en Bill Murray para poner sobre la mesa viejos debates del día de la marmota" y que "irrumpe en modo ninja lanzando una bomba de humo para tapar los verdaderos debates".

Ana Rosa Quintana, este martes en Telecinco.

"El debate principal que preocupa a la gente es carne o hipoteca", ha asegurado añadiendo que "una de cada tres familias españolas renuncia a la carne y al pescado para poder pagar el alquiler o la hipoteca". "A estas familias el cambio horario les importa tanto como si el gazpacho debe llevar pepino".

A continuación, la comunicadora ha seguido con su exposición hablando sobre los tres millones de autónomos. "Tampoco les importa el cambio horario ni los biorritmos, aunque ahora el Gobierno decida enterrar el hacha y vendan como una congelación de cuotas lo que es una rectificación en toda regla", ha dicho tras la marcha atrás en la subida de las cuotas.

"Sánchez lo llamaría un cambio de opinión", ha puntualizado para incidir en que el Gobierno "limitó los pagos en metálico a 1.000 euros, aunque ahora el Supremo abre la vía para buscar la Caja B del PSOE por los descuadres en las cuentas del partido".

Ana Rosa ha querido poner la puntilla acordándose de la caída de la nube de Amazon, que hizo que mucha gente no pudiera pagar con tarjeta.

"Toda España se vio afectada menos esa pequeña aldea gala llamada Ferraz", ha asegurado. "Ahí no debió importarles la caída de los datáfonos, porque ellos mismos confiesan que están acostumbrados a cobrar en cash".