El subidón de las mañanas de TVE: cómo han crecido 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360' en audiencia en el último año

TVE está saboreando uno de sus momentos más dulces. La 1 ha pasado de ser mero testigo de ver cómo las televisiones comerciales peleaban por el liderazgo, a competir directamente con Antena 3, que es el canal que ha marcado el ritmo en los últimos tiempos en nuestro país.

La pública cerró septiembre con un 11,6%, su mejor dato en este mes en 14 años. Es en la mañana donde La 1 está viviendo un sorprendente crecimiento, al liderar la franja con un 14% de share, gracias al tándem formado por La hora de La 1 y Mañaneros 360.

Así lo acreditan los datos de Kantar Media, la empresa responsable de medir la audiencia de televisión en España.

En lo que llevamos de curso -el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 19 de octubre-, el programa de Silvia Intxaurrondo promedia un 18,5% de share y 333.000 espectadores, más de cinco puntos por encima de lo que registraba en la misma fecha de 2024 (13,4%).

Además, supera a la media de la cadena en un 34,1%. Y prueba de que el seguimiento a La hora de La 1 es tremendo, es que el pasado lunes, 13 de octubre, firmó un desorbitado 45,1% de share en Madrid. Ahora mismo, Silvia Intxaurrondo no tiene rival.

Silvia Intxaurrondo en una emisión de 'La hora de La 1'.

Mañaneros 360 también está viviendo una explosión en audiencia. El programa de actualidad y análisis político alcanza un 15,4% y 456.000 espectadores en lo que llevamos de temporada, superando en un 24,6% los datos que registraba en las mismas fechas el año pasado.

Por entonces, el todavía Mañaneros se movía en un 9,1% de cuota y 269.000 seguidores, una cifra que colocaba al programa de La Cometa por debajo de la media de La 1 en un 8,9%.

Giro radical

Lo cierto es que el programa sufrió una reestructuración de sus contenidos en la pasada primavera. La dirección de TVE, con la llegada de Sergio Calderón, decidió prescindir de la sección de crónica social ante la llegada de La familia de la tele.

Coincidiendo con la incorporación de Javier Ruiz, el programa daba un giro hacia la política y la economía, entrando en la pelea contra Al Rojo Vivo de Antonio García Ferreras.

No obstante, esta nueva etapa, bajo el nuevo título de Mañaneros 360, no estuvo exenta de polémica a raíz de los despidos que hubo.

Por último, el informativo territorial también está viviendo un gran momento, al sacar rédito del arrastre que está dejando Mañaneros.

El Telediario registra en 2025 un 12,6% y 765.000 espectadores frente al 6,6% (y 686.000) que firmaba en 2024. Ahora, supera en 1,5% a la media de La 1, cuando el año pasado estaba en un 34,1% por debajo.