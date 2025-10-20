Nacho Abad, muy indignado, denuncia haber sido víctima de un acto vandálico: "Voy a pedir la máxima pena"

Este lunes, 20 de octubre, Nacho Abad ha sido el protagonista de su programa por unos minutos. En boca de todos ha mostrado las imágenes del coche del presentador siendo vandalizado por una desconocida. "Les adelanto que no conozco absolutamente de nada a la protagonista del vídeo que van a ver", ha aclarado el comunicador de Cuatro.

Abad ha pedido rebobinar el fragmento para ver la secuencia completa, si bien no ha sido posible. Así que el conductor se ha valido de una rápida explicación oral para poner en contexto al espectador: "Pensaba que iba a ser de otra manera esto, pero, bueno. El otro día fui a un determinado lugar [lo que parecía el aparcamiento de una conocida cadena de supermercados] y ahí lo están viendo".

"Esa mujer aparece, me reconoce y, cuando me reconoce, decide bajarse del coche. Selecciona la llave con la que quiere arañarme el coche y van a ver ustedes en la toma lateral cómo lo araña por un lado. Luego por el otro...", ha descrito Nacho.

La mujer, no contenta con esto, inmortalizó el momento con su móvil: "Incluso para demostrar su obra, llega a fotografiarlo con su teléfono. Le hace una foto a la matrícula de mi vehículo. Cuando decide que ha terminado, coge y se larga. Tan impunemente".

"Todo esto a mí me preocupa", ha reconocido el también presentador de Código 10 frente a Antonio Naranjo, Noelia Núñez o Ramón Espinar, entre otros colaboradores.

Una mujer raya el coche de Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos'. Mediaset España

Y es que el periodista ha expresado su temor por la "impunidad" con la que esta ciudadana realiza su acto vandálico. Además, ha abierto el debate sobre si este tipo de acciones tiene que ver con la crispación que se vive en las redes sociales y que puede trasladarse a las calles.

Es más, según Naranjo, ha remarcado que "un día es tu coche, pero otro día puedes ser tú". "No es una cuestión de daños materiales, sino de respeto y de convivencia", ha asegurado Nacho Abad, que ha desvelado que ha denunciado el hecho ante las autoridades y que pronto habría noticias de este caso.

"Déjame que te diga que la comisaría de San Blas la ha encontrado, la ha detenido y va a ir a juicio. A un juicio al que voy a ir para pedir la pena máxima. Es que me parece preocupante", admitía el presentador de En boca de todos.