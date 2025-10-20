'Cuánto, cuánto, cuánto': el (inesperado) batacazo de TVE que contrasta con el notable momento de 'D corazón'

Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, presentadores de 'D corazón' a la izquierda y Eva Soriano, de 'Cuánto, cuánto, cuánto', a la derecha, en un montaje hecho por BLUPER..

Que TVE está atravesando un momento dulce en materia de audiencias es innegable.El meteórico ascenso de las mañanas de La 1, con La hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo y Mañaneros 360 con Javier Ruiz y Adela González, y el acierto de Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró, han hecho que la cadena esté peleando el mes a Antena 3.

Cuando quedan diez días para que octubre termine, la privada (12,7%) solo supera en dos décimas a la pública (12,5%). Una pelea que queda muy lejos de Telecinco (9,4%).

A las alegrías en el day time se ha unido también la de D Corazón. El renovado espacio de crónica social con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos lidera con holgura frente a su máximo rival, ¡Vaya fama!

Este domingo, por ejemplo, el programa de TVE marcó un 11,4% - es su tercer mejor dato histórico- mientras que el que pilotan Cristina Lasvignes y Fran Ramírez se tuvo que conformar con un 6,4%. Eso sí, hay que decir que quien manda en la franja es La Ruleta de la suerte en Antena (15,5%).

Pero no todo son triunfos en Torrespaña. Cuánto, cuánto, cuánto sufrió este sábado un fuerte bajón de audiencia. Producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa, la compañía de David Broncano, marcó un pobre 5,1% de share y una media de 492.000 espectadores. Incluso llegó a caer hasta el 4,3%, siendo superado por La 2.

#DCorazón firma su tercer mejor dato histórico de share con un 11.1% y una media de 689.000 espectadores en @la1_tve



❤️ Más de 2.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/7indUxiuPT — Dos30' (@Dos30TV) October 20, 2025

El programa de Eva Soriano y Aníbal Gómez cayó 5,5 puntos en una semana, pues en el estreno consiguió un 10,6%, un dato beneficiado por el arrastre que dejó el partido de la selección española de fútbol.

Además, el game show se vio perjudicado por la nueva temporada de La ruleta de la suerte noche. El concurso de Jorge Fernández registró un 11,9% de cuota y 1.163.000 espectadores, continuando la senda del éxito que tiene al mediodía, donde gira por encima del 20% cada día.

En su 2ª entrega, ya sin el arrastre del fútbol de la @SEFutbol , #CuántoTVE baja y mucho quedándose con el 5.1%, 492.000 y 2.708.000 espectadores únicos



✨ Promedia solo un 18.2% de fidelidad



✨ Aporta el 9.5% de la audiencia de @La1_tve #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/x4aQ7jw57u — Dos30' (@Dos30TV) October 19, 2025

El formato, de hecho, mejoró los datos que venía haciendo Emparejados, que venía moviéndose entre el 6 y el 8%. Por otra parte, Bailando con las estrellas lideró con un 13,4% en Telecinco, si bien en la franja de coincidencia (22:14 a 23:37), La ruleta se impone por dos décimas (11,9 frente al 11,7%).

Presentado en Vitoria como una de las grandes bazas de TVE en entretenimiento para este arranque de temporada, Cuánto, cuánto, cuánto viene a parodiar los grandes shows de la década de los 90. Según el listado de contrataciones con productoras externas, el programa tiene un coste de 6.248.069 euros.