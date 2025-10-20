La escatológica pregunta de Pablo Motos a Luis de la Fuente tras asegurar que ve 70 partidos semanales: “¿Cuando vas…?”

Después de tres años, Luis de la Fuente ha regresado a El Hormiguero, tal como ya se había anunciado, para hablar de su trabajo como seleccionador nacional del equipo de fútbol masculino. Entre otras cuestiones, ha hablado del odio que reciben algunos futbolistas, y también pidió que no se ponga el foco en la parte más frívola de los jugadores.

Pablo Motos, el presentador del programa que suele alzarse como lo más visto del día en televisión, quiso saciar su curiosidad durante la entrevista, y así, le preguntó que cómo se elige a un futbolista para jugar en la selección. Si tenía que conocer a todos los futbolistas, incluso los que juegan en otros países.

“Claro”, le confirmó de la Fuente, que calificó el ser seleccionador como “casi una especialización” dentro del mundo del fútbol, porque “tiene poco que ver con el trabajo que hay en un club”. “Nosotros tenemos un día a día muy intenso, pero nos falta el campo que tienes el día a día como entrenador de club”, detallaba.

Fue entonces cuando aseguró: “Nosotros vemos durante la semana la friolera de 60-70 partidos semanales. Con diferentes herramientas, partidos que vemos”. Esto sorprendió mucho a Pablo Motos, que no dudó en lanzar una pregunta muy escatológica: “Pero ¿y cuándo vivís? ¿Cuándo vas al baño a hacer caca?”.

Lejos de responder esta cuestión, de la Fuente detalló que tiene herramientas para ver los partidos de diferentes maneras; por ejemplo, si solo quieren ver a un futbolista determinado no tiene que ver los 90 minutos de un partido, bastan con 8 o 10 de juego que haya protagonizado ese deportista en concreto.

Luis de la Fuente en 'El Hormiguero'.

“Tenemos muchas herramientas, pero controlamos 60, 70 futbolistas semanales”, siguió narrando. Para él, su principal fortaleza es que “conocemos muy bien a los futbolistas”, poniendo en valor que lleva ya casi 13 años en la Federación Española de Fútbol.

“Llevo 12 años y yo he visto todas esas generaciones de futbolistas. Unai Simón, Mikel Merino, Fabián, Rodrigo, si es que en el 2015 fuimos campeones de Europa, en el 2015. Hace 10 años”, destacaría el invitado.

Siguiendo con el tema, y antes de pasar a otros asuntos, Pablo Motos le preguntó que cuántos futbolistas son seleccionables, si hay un número aproximado de aquellos cuyo juego sigue. Y Luis de la Fuente contestó que suelen fijarse en unos cinco o seis deportistas por posición, por lo que rondarían los 60 futbolistas seleccionables.