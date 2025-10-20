David Moreno: "Los talents infantiles siempre están en el ojo del huracán. No estamos en la época de Marisol o Joselito"

David Moreno vuelve a ponerse al frente de La casa de los retos este lunes, 20 de octubre, a las 20:20 horas. Lo hace por séptima temporada consecutiva, en el concurso de producción propia más visto de Boing. El presentador promete que será una tanda de tardes inolvidables, con "nuevos retos con más pringue, más agua...".

El canal infantil de Mediaset cumple en 2025 15 años. Tres lustros en los que la relación entre la televisión y los espectadores ha cambiado profundamente, especialmente la de los niños. "Los niños sí ven la tele, ven mucho la tele. Yo lo veo en la calle", asegura Moreno a BLUPER.

Siendo el espacio de Boing su "prioridad", el comunicador logroñés ha tocado todos los palos. Recuerda con cariño La familia de la tele, formato del que fue reportero. "Tengo una pena súper grande por que el programa no haya podido continuar", admite a este periódico, si bien aplaude el nuevo rumbo profesional de rostros como Lydia Lozano, que volvió a la cadena de Fuencarral como colaboradora de ¡De Viernes!

Por otro lado, David nunca ha ocultado su pasión por Eurovisión y no deja pasar que el festival está en un momento convulso debido a la participación de Israel. "Me parece muy bien la postura de TVE de decir: ‘Oye, las normas son para todos y no vamos a permitir que esto se manche".

"Si esto implica no participar en Eurovisión, bienvenido sea. Por encima de todo, están los derechos humanos. Y TVE, como miembro de la UER, tiene algo que decir", expone Moreno.

Algunos de los participantes de 'La casa de los retos'. Mediaset España

¿Qué novedades podemos esperar de la nueva temporada de La casa de los retos?

Los nuevos concursantes, que son los verdaderos protagonistas del programa. Vamos a tener nuevos retos, nuevas preguntas, nuevas cartas de bloqueo muy divertidas. Los nuevos retos son la leche, hay mucha más pringue, más agua…

A nivel de producción, el programa tiene que implicar un esfuerzo grandísimo, ¿no?

La cara visible del programa soy yo, pero la gente no se imagina la cantidad de personitas que trabajan en La casa de los retos para hacerla posible. Desde el equipo de diseño al equipo de arte, y por supuesto redacción, guion, dirección, maquillaje, peluquería… Por ejemplo, hablando de maquillaje, peluquería y vestuario. Cada vez que un niño o su padre reciben un tartazo en la cara, tienen que volver a pasar por esos departamentos.

¿Desmonta La casa de los retos esa teoría de que los niños ya no ven la tele?

Los niños sí ven la tele, ven mucho la tele. Lo veo en la calle todos los días. La cantidad de niños que me reconocen es una barbaridad. El amor y el cariño que me ha dado La casa de los retos no me lo ha dado ningún otro programa. Espero seguir muchos años.

Se nota que Mediaset apuesta al cien por cien por ti. ¿Te gustaría llevar a cabo otro proyecto con ellos?

Soy súper feliz de estar haciendo La casa de los retos, estoy centradísimo en el programa y en todo lo que Warner Bros Discovery o Mediaset quiera. En Boing me siento en casa.

Te hemos visto en El Cazador Stars. ¿Crees que tienes madera de concursante?

Me encantan, pero me siento más cómodo presentando concursos. Tuve el placer de participar enEl Cazador Stars, donde me llevé el bote además, para colaborar con la asociación Agarra La Vida, que cuida la salud emocional de niños y jóvenes a través de la cultura y la música.

Hace unos meses participaste como reportero en La familia de la tele. ¿Cómo fue ese reencuentro con antiguos compañeros de cadena?

Tengo una pena súper grande por que el programa no haya podido continuar. Fue un sueño hecho realidad tener la oportunidad de estar sentado en un canal nacional, como colaborador, en el programa previo a Eurovisión. Me tuve que ir antes de que acabase porque empezaba a grabar La casa de los retos y era mi prioridad.

Tengo muchísimo cariño a todos los compañeros. Algunos siguen en Mediaset, como Lydia Lozano, que es un animal televisivo. La amo, me encanta verla en la tele. Es buena compañera también detrás de las cámaras.

En redes sociales te has declarado fan de Eurovisión. ¿Qué opinión te merece todo lo que está pasando con el festival e Israel?

No estoy muy interesado en ser una imagen que hable de política, pero sí quiero alzar la voz en cuanto a derechos sociales. Estoy radicalmente en contra de cualquier genocidio, de cualquier guerra en el mundo y de cualquier asesinato, más si cabe de niños inocentes que no tienen culpa de nada.

Eurovisión es un concurso que tiene unas normas y las normas están para cumplirlas. Si no se permiten connotaciones políticas en las canciones o actitudes de los participantes, no se permiten a nadie.

El presentador David Moreno. Mediaset España

Me parece muy bien la postura de TVE de decir: ‘Oye, las normas son para todos y no vamos a permitir que esto se manche’. Si esto implica no participar en Eurovisión, bienvenido sea. Por encima de todo, están los derechos humanos. Y TVE, como miembro de la UER, tiene algo que decir.

Está mal querer aniquilar a un pueblo, está mal querer utilizar Eurovisión para hacer propaganda, como hacían antiguamente otros. Nos debemos unir todos con fuerza, todos los que amamos la música, el entretenimiento y la televisión, todos los que queremos ver un concurso de canciones que una a Europa.

¿Qué te parecen los talents infantiles?

Me encantaría poder presentar en Mediaset un talent infantil. Los talents suelen estar en el ojo del huracán. Siempre y cuando los niños estén haciendo algo que les guste, supervisados por sus padres o tutores legales, se les respete sus estudios y su infancia, creo que hay tiempo para todo.

Creo que no estamos en la época de Marisol o Joselito, en Boing eso lo cuidamos mucho. Me siento afortunado de estar en un canal como Boing, donde lo que más nos importa es que los concursantes se lleven un buen momento de grabación. Boing es un sitio seguro para las familias.