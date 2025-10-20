Ada Colau desvela en TVE si Pedro Sánchez le ha escrito tras su viaje con la Flotilla a Gaza: "Tu teléfono lo tiene, ¿no?"

Junto a Laura Escanes, Ada Colau fue la invitada de Al cielo con ella en la entrega emitida este domingo, 19 de octubre. La activista, tras regresar de la Global Sumud Flotilla para ayudar en Gaza, contó a Henar Álvarez su experiencia con pelos y señales.

"Es momento de posicionarse, no solo con palabras, sino con acciones. Europa ha sido una de las grandes cómplices de Israel", señaló Colau, antes de que la presentadora del espacio de La 2 hiciese la pregunta del millón: "¿A ti te ha llamado alguien del Gobierno para darte su apoyo? ¿Para mostrarte que está contigo de alguna manera?".

"A ver, yo tenía contacto con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, porque lo conozco, pero es que no es su competencia. Lo que yo le decía se lo transmitía a ministro de Exteriores. Hacía de mensajero, digamos, pero no era su competencia", respondió la que fue alcaldesa de Barcelona.

Ada admitió que quien sí le llamó justo la noche antes de la detención fue el director de Moncloa. "Fue muy amable, me dijo que entendía la acción, que les parecía noble, pero que ellos veían demasiado peligroso el posible comportamiento de Israel. Y nos pedían que acabáramos el viaje, que nos diésemos media vuelta", relató la invitada del programa de humor de Televisión Española.

"Y le dije: 'Mire, usted comprenderá que, si hemos cruzado el Mediterráneo durante un mes, pues ahora no nos vamos a dar la vuelta. Hemos venido aquí para llegar a Gaza y abrir el maldito corredor humanitario. Y si ustedes nos acompañaran con sus fragatas, la italiana, la española... Sería mucho más fácil abrir ese corredor'. Yo no creo que Israel se lance ahora a abrir más frentes bélicos, y menos con países europeos", prosiguió la catalana.

Ada Colau vio 👀en primera persona lo que le hizo el gobierno israelí a Greta Thunberg.#alcieloconella 📢



⭕️https://t.co/dJUQqNn52U pic.twitter.com/RQxyUIGmdT — La 2 (@la2_tve) October 19, 2025

"No se atrevieron y quedó ahí el tentativo", comentó Colau. Álvarez quiso ir más allá y quiso saber: "¿Y Pedro Sánchez no te ha enviado ni un WhatsApp?". "Pues no, no me ha enviado un WhatsApp Pedro Sánchez", contestó, entre risas, la entrevistada. "¿Porque tu teléfono no tiene, no?", insistió la humorista.

"Mi teléfono lo tiene. Cuando yo era alcaldesa, hablamos en varias ocasiones. Y yo no he cambiado de número, así que mi teléfono lo tiene", remarcó Ada Colau. "Pedro, de verdad, hijo... Un emoticono o algo, un mínimo. No sé...", bromeó Henar Álvarez, antes de pasar al siguiente tema.

Aun así, la política quiso darle la vuelta a la situación y agradecer todos los mensajes de "amor" que le han llegado durante su travesía: "Me ha escrito muchísima gente por redes, no sabes el amor que me ha llegado. Cuando estás en medio del mar, durante semanas, con un montón de incertidumbre porque el viaje se alarga más de lo previsto... Pues es duro".