Iago García vuelve a enfrentarse a Pelayo Díaz en ‘Bailando con las estrellas’ tras una nueva valoración polémica

Iago García y Pelayo Díaz han protagonizado uno de los momentos más tensos de la sexta gala de Bailando con las estrellas. Un enfrentamiento que venía arrastrándose desde hace una semana y que terminó con una expulsión sorpresa.

El enfrentamiento entre el actor y el estilista comenzó en la gala anterior, cuando el miembro del jurado no dudó en calificar la actuación de Iago de una manera extremadamente dura.

De hecho, Pelayo le dio la nota más baja de la noche, provocando así una guerra abierta que ha vivido un nuevo episodio esta pasada noche del domingo 19 de octubre. Lejos de ser un simple desencuentro, la tensión creció fuera de cámaras y se ha mantenido durante una semana.​

Tras el último baile, en el que salió eliminada Bárbara Rey, las miradas volvieron a posarse en Iago García, quien debía ejecutar un pasodoble con su pareja de baile, Inés Miñana, con una versión de este género de I Wanna Be Your Slave, de Måneskin.

Las imágenes han mostrado que los dos habían ensayado a conciencia el pasodoble con el objetivo de sorprender al jurado, pero, sobre todo, de convencer a su principal detractor.

Inés Miñana e Iago García en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

Sin embargo, el esperado reencuentro no sirvió para calmar las aguas, sino para volver a encenderlas. La valoración de Pelayo Díaz estuvo, nuevamente, marcada por la polémica.

Pese a los esfuerzos de Iago y su compañera, el estilista se mostró especialmente crítico. “Me alegra haberte servido de inspiración esta semana. Si por algo te salvaste es por mí, no por ser bailarín”, declaraba duramente.

“Has hecho aspavientos como un helicóptero, parecías una tabla mal ensayada. Para demostrar que estoy en lo cierto, verás que el público te vuelve a salvar”, expresaba.

Pelayo Díaz en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

Lejos de mostrar signos de reconciliación, Pelayo otorgó a la pareja un dos, insuficiente para remontar posiciones en la clasificación.​ El actor no dudó en tirar de ironía para responderle.

Visiblemente molesto pero intentando mantener la compostura, el actor lanzó una “pullita” al jurado. “Para gustos los colores, es razonable. No me lo tomo como personal, pero hay un proverbio japonés que dice ‘cuando sepas algo, calla’”, manifestaba.

Unas palabras que, pese a disfrazarse de diplomacia, contenían una fuerte crítica hacia la profesionalidad de Pelayo Díaz, que recogió el guante tachando al concursante de “resabidillo”.​

La tensión se contagió al resto del jurado. Julia Gómez Cora opinó que la actuación fue algo rígida, mientras que Inmaculada Casal y Gorka Márquez coincidieron en señalar que Iago estuvo “robotizado”.

Iago García, Inés Miñana, Nerea Rodríguez y Genís Betrian en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

Si bien Blanca Li quiso destacar cierta evolución en el concursante. Pese a todo, Iago se quedó con la segunda peor puntuación del jurado, sólo por delante de Matías Roure.

Sin embargo, el público optaba por enviar al actor y a Nerea Rodríguez a una inesperada zona de peligro, con la decisión unánime del jurado de convertir a Iago García en el segundo expulsado de la noche.

“Ha sido una aventura muy bonita, muy recomendable. Deberíamos hacerlo desde pequeños. Es una pena que no sea una asignatura obligatoria y que nos concentremos en tantas cosas que no tienen realmente tanta importancia como bailar bien”, declaraba el actor tras su expulsión.