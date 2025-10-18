La Falete, una de las participantes del polémico reality 'La casa de los gemelos', fue concursante en 'Got Talent'

La actualidad televisiva está viviendo con estupor la polémica sobre La casa de los gemelos, el fallido reality de los hermanos Ramos. Pensado para verse en YouTube y Kick, el formato fue cancelado en pocas horas por sobrepasar cualquier límite visto en este tipo de programas. ‘La Falete’, una de sus participantes, estuvo en Got Talent.

Creado por dos populares influencers, los hermanos Daniel y Carlos Ramos, La casa de los gemelos, el programa de telerrealidad buscaba apostar por un formato con reminiscencias a Gran Hermano y, especialmente, Hotel Glam, por el perfil de los concursantes.

Pero la falta de regulación y de límites ha provocado que tuviera que ser cancelado apenas nueve horas después de su estreno. Drogas, peleas, violencia física y escenas íntimas sobreexpuestas fueron las que desembocaron en la anulación rápida y que los gemelos Ramos anunciasen una segunda edición con reglas más estrictas.

Entre sus participantes más controvertidos estuvo la Falete, la ‘tiktoker’ gitana que protagonizó una brutal pelea con Triana Marrash, en la que llegaron a las manos y que obligó a que el equipo de seguridad del formato tuviera que intervenir.

Con unas escenas que han desembocado en un debate sobre la importancia de imponer límites a este tipo de formatos también en ámbitos que no son televisivos (dado que situaciones así no estarían permitidas en la televisión tradicional), varios internautas señalaron a la Falete, dado que su rostro no es extraño.

Asunción Marto, que es su nombre real, fue una de las aspirantes de la décima temporada de Got Talent y su paso por las audiciones dejó uno de los momentos más comentados de esta pasada edición.

La ‘tiktoker’ buscaba convencer al jurado con una actuación que mezclaba baile flamenco con una coreografía con bastón al estilo twirling, recordando a los movimientos que hacen las majorettes.

La Falete en 'Got Talent'. Mediaset

Esa extraña mezcla fue la que provocó que Risto Mejide apretase el botón rojo. No fue el único que buscaba interrumpir la exhibición de la sevillana, puesto que Florentino Fernández también presionó para parar la actuación.

El estilo de la Falete no convenció tampoco a Tamara Falcó y se convertía en la tercera miembro del jurado en apretar el pulsador rojo. La única que dejó que terminase la sevillana su actuación fue Paula Echevarría.

Tal fue el rechazo que tuvo Risto con Asunción, que se marchó cuando la sevillana intentaba convencer al jurado para cambiar la decisión de su voto. “Yo ya he votado. Si me permitís, me voy. Tengo mucho que hacer. Buenas noches”, expresaba mientras salía del teatro.

A pesar de ello, la Falete conseguía los tres síes del resto del jurado y se convirtió en una de las posibles candidatas para pasar a semifinales, cosa que no consiguió finalmente.