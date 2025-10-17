El reencuentro con más morbo de Juan del Val y Gonzalo Miró: "Ha ganado el Premio Planeta y ya ni me saluda"

Durante años fueron compañeros y ahora son rivales de cadena. Juan del Val y Gonzalo Miró protagonizaron un surrealista reencuentro en El partidazo en la noche de este pasado jueves. El escritor acudió al programa que presenta Juanma Castaño en la COPE, 24 horas después de ganar el Premio Planeta. Y lo hacía tras intervenir en la tertulia de El Hormiguero.

Fue el propio Castaño quien avisó a Juan del Val de la presencia, a su derecha, de Miró. "Sois compañeros en el programa de laSexta", dijo el locutor obviando que Gonzalo se fue de Atresmedia para fichar por TVE. "Perdóname, tío", se excusó el colaborador de Pablo Motos pegando un abrazo al ahora presentador de la pública.

"¿No lo habías conocido?", se escucha decir a alguien en el estudio entre risas. "Ha ganado el Premio Planeta y ya ni me saluda", bromeó Miró, a lo que Juan se justificó explicando que no se había percatado de que estaba sentado en la mesa por las prisas.

"Te lo juro por Dios. Tampoco identificaba. ¡Hostia, no sabía que estabas aquí! Te he escuchado por la radio viniendo y digo, 'este está desde casa' como Manolo Lama", dijo Juan del Val, que volvió a disculparse: "Perdóname. He dormido dos horas y media". "Lleva sentado 10 minutos a su lado", zanjó Castaño en un tono divertido.

Como decimos, Gonzalo Miró dejó de colaborar en el programa que presenta Nuria Roca los fines de semana para recalar en la cadena pública. También dejó Espejo Público, donde se había hecho fuerte con sus enfrentamientos con Mariló Montero.

🤣 El surrealista encuentro de Juan del Val y Gonzalo Miró, en @partidazocope



😏 "Ha ganado el Premio Planeta y ya ni me saluda..."



😅 "Lleva sentado 10 minutos a su lado"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/JnrQ2QV8t9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 16, 2025

Desde septiembre, Miró pilota junto a Marta Flich Directo al grano, un espacio de actualidad y analísis político producido por La Osa (antes Fabricantes y La Fábrica de la Tele), que ha logrado consolidarse en la complicada franja vespertina.

Sus audiencias se mueven, por lo general, por encima del doble dígito, algo que nunca consiguió La familia de la tele, también producido por la misma compañía, antes de ser cancelado tras mes y medio en antena con unos datos insostenibles.

"Decir que me han dado el Planeta porque trabajo en Atresmedia es de una pobreza intelectual que no me merece la pena contestar"

En El Partidazo, del Val aplacó de forma rotunda los ataques que está teniendo en las últimas horas a raíz de que le fuese reconocido el premio literario con mayor dotación económica (1.000.000 de euros). "¿Te molesta que digan que te lo dan porque trabajas en Atresmedia?", le preguntó Manolo Lama.

"No me jode. No hay trabajadores en Atresmedia...", respondió primero para hacerse eco de una encuesta lanzada en una medio en la que se preguntaba que si merecía o no el Planeta. "¡Pero si el libro no ha salido todavía!", exclamó Juanma.

"El premio se da a una novela inédita. Hasta el 4 de noviembre no lo puede leer nadie que no sea del jurado", añadió Juan.

"Me da igual. Son los lectores los que mandan. Yo me presenté a un concurso donde han participado 1.320 novelas. Seleccionaron 10 y gané yo".

"Es evidente que es imposible que mi novela ni ninguna sea mejor que las otras. Esto no existe, porque hay cierta subjetividad, pero decir que me han dado el Premio Planeta porque trabajo en Atresmedia es de una pobreza intelectual que no me merece la pena contestar", sentenció.