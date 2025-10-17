Pedro Sánchez responde a la broma de 'La Revuelta' y recibe otra petición: "Que haga algo con la vivienda, pero ya sin chistes"

Pedro Sánchez se coló en 'La Revuelta' para cumplir la petición de la hija de Ponce. RTVE

Los deseos de Jorge Ponce, o más bien de su hija Julia, han sido órdenes para el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez recogió el guante lanzado por el socio de David Broncano en la entrega del miércoles y este jueves, 16 de octubre, respondió a la petición de la pequeña en La Revuelta.

La entrañable ocurrencia era la siguiente: Sánchez debía enviar una carta a Sonia, profesora de la niña, con el mensaje "hola, soy Pedro Sánchez, deja a las niñas que hagan lo que quieran". Así lo recordaron en el programa de este jueves, para poner en contexto al espectador de Televisión Española.

Pues, bien, el espacio de access de La 1 recibió una misiva "con sello y todo". "Sé que es él porque viene acompañado de este vídeo", señaló Ponce, después de teorizar con Broncano si se trataba de un fake o no. Acto seguido, La Revuelta emitió un vídeo del responsable de Ejecutivo viendo la petición que le hacía Julia a través de su padre.

"Hola, Julia, te voy a escribir lo que me has pedido y además te felicito por tu capacidad de escritura, que seguro que es mejor que la de tu padre", bromeaba Pedro, mientras se veía al presentador riéndose y tapándose la cara, sin saber dónde meterse: "¿Puedo ver la carta yo primero?".

"Pero, ¿tú has visto esta carta? ¡El gramaje que tiene! Pesa la carta 400 gramos", destacaba Ponce. "Y con el escudo de España en relieve, ¿eh? Molaría que estuviera firmado así", comentaba Broncano, a la vez que daba paso a una imagen de una huella de perro.

Nos llega una carta del presidente ✉️ #LaRevuelta pic.twitter.com/n2NwUVsXOK — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 16, 2025

Y, ya sí, el colaborador de La Revuelta procedía a leer el escrito procedente de la mismísima Moncloa: "Querida Sonia, Soy Pedro Sánchez, deja a las niñas que hagan lo que quieran. 'Osino' [porque así lo escribió la niña], te mandaré a Ponce y a Broncano como alumnos. La verdad es que no les vendría mal repasar algunos conceptos. Pedro Sánchez. Obligo".

Además, el presidente del Gobierno agradecía en la posdata: "Gracias a Sonia y a todos los maestros y maestras por educar tan bien a nuestros hijos e hijas. Son el futuro del país". "Lo primero, presidente, gracias por recoger la broma. Es bonito. Lo segundo, pasa una cosa. Tengo otra hija, Ana, de 5 años. Claro, se ha enterado", desvelaba Ponce.

"Oye, ya. Hay que parar con esto", le frenaba el conductor de la cadena pública. Sin embargo, la otra pequeña tenía otra 'petición', esta vez de mayor calado para la sociedad española: "Dice que a ver si puedes hacer algo con el tema de la vivienda, pero sin chistes. Una solución de verdad".