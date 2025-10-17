Daniel Guzmán se desvive en halagos hacia José Luis Gil: “Respeto y admiración a nivel personal y profesional”

El actor y director de cine (y próximamente también presentador) Daniel Guzmán ha visitado esta tarde el plató de Y ahora, Sonsoles para promocionar su nuevo largometraje tras las cámaras. Se trata de La deuda, su tercera película como director, y en el que se sumerge en el mundo del thriller.

Como es habitual, el programa ha resumido la trayectoria de Daniel en un vídeo, recordando sus primeros pasos en series como Hermanos de leche, a la que luego sucederían éxitos como Policías, en el corazón de la calle y Aquí no hay quien viva, donde coincidió con José Luis Gil.

Gil sufrió un infarto cerebral en 2021, y, desde entonces, se ha visto obligado a apartarse de la vida pública. Y Sonsoles Ónega ha querido preguntarle por su relación con el que fuese Juan Cuesta, presidente de la comunidad de Desengaño, 21.

Como era de esperar, Daniel Guzmán se ha deshecho en halagos hacia su compañero. “Es una persona maravillosa, lo digo de todo corazón. Es de los mejores compañeros que me he encontrado, no he visto nunca un conflicto con José Luis, ni uno. Ganas siempre de verle”, introducía.

Guzmán sentenció que le tiene “respeto y admiración a nivel personal y profesional” y que “pase lo que pase, se recupere, con el tiempo que pueda, la huella es imborrable con nosotros”. Una huella similar a la que le dejó Eduardo Gómez, quien fue Mariano en ANHQV, y que ya falleció. “Le tengo un aprecio absoluto a José Luis”, insistió por último.

Daniel Guzmán en 'Y ahora, Sonsoles'.

Ante esto, Sonsoles Ónega le deslizó que “la vida hay que morderla” porque “de la noche a la mañana” puede cambiar todo, como le sucedió a José Luis Gil con su problema de salud. Y Guzmán confirmó que sí, que hay que disfrutarla “desde ya”, y que él, a pesar del trabajo, es consciente de que tiene que disfrutar de la vida.

Sobre La deuda, Daniel Guzmán ha contado en Antena 3 que es su película “más ambiciosa”. Lo definió como thriller enmarcado con un drama social, como es la pérdida de la vivienda de una persona mayor con la que vive el protagonista. Y se narra hasta donde está dispuesta a llegar para que no pierda la casa, pues ella está en situación de dependencia

“Tiene 78 localizaciones, que una película media son veintitantas, es que he hecho como tres películas en una”, reconocía el cineasta. Además, destacó la obra como la apuesta más alta que ha hecho “a nivel estético, a nivel de factura”.