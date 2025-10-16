Patricia Pardo, contundente contra el reality ‘La casa de los gemelos’: “Es violento y delictivo”

Esta semana salió al aire un nuevo reality: La casa de los gemelos. Una suerte de Gran Hermano, emitido exclusivamente online, cuyo casting lo conformaban 7 tiktokers famosos, y que tuvo que ser cancelado a las pocas horas de emisión en la plataforma Kick por el “descontrol” y la violencia que se vivió dentro de la casa en la que solo había dos cámaras.

Telecinco es la cadena de los realities por excelencia en España, y en Vamos a ver, Patricia Pardo no ha evitado pronunciarse al respecto. Así, presentó La casa de los gemelos como un lugar donde había “drogas, sexo y peleas”.

Tras exponer en qué consistía el reality, Pardo sentenció: “Muchos de nosotros, las televisiones, nos preguntamos cómo tenemos que estar más que regulados, más que gestionados, que tengamos que pasar un millón de filtros, y haya otros medios de comunicación que se permitan el lujo de emitir este tipo de contenido que es violento, que es delictivo, y que tengan suspender 9 horas después de ese estreno”.

“No solo es violento, es inemitible para esta televisión”, aseguraría también la presentadora sobre el show, creado por Carlos y Daniel Ramos, conocidos en el universo streamer por su canal ZonaGemelos. La respuesta del dúo, de hecho, no se ha hecho esperar.

Ambos han asegurado que se les había quedado “grande” la idea de unir a creadores de contenido como Triana Marrash o La Falete y defendieron que retomarían el proyecto con “unas normas de convivencia básicas y unas horas para dormir. Pero, además, han deslizado que las televisiones deberían hacer “autocrítica” más que señalar a su proyecto.

Así, sentenciaron que las cadenas deberían sentir “vergüenza” por haberlos atacado “a sangre fría”, y que incluso habrían querido ir a Getafe, de donde proceden ambos, para dañar su imagen. De paso, aseguraron que, a diferencia de lo que afirmó Pardo, no se ha dado drogas a los participantes para deshinibirles, más allá del alcohol.

“Hemos hecho lo mismo que hacen en La isla de las tentaciones o en Gran Hermano. Nada más”, han explicado los gemelos, que creen que su reality se ha visto porque es “directo, sencillo, orgánico, natural”. Y añaden que si hubo peleas en la emisión es porque es algo que “forma parte de la vida”.

ZonaGemelos detalló que habrían recibido una invitación de Telecinco para explicar lo sucedido, pero ellos declinaron la oferta y lanzaron un guante de vuelta: “Si queréis, venid a nuestro terreno donde no hay censura ni filtros. Yo os planto la cámara en directo y aquí no hay cortes, ni ediciones, ni un presentador que me corta la voz y me echa cuando quiere”. Además, de paso, desmintieron que entre los participantes hubiese personas con discapacidad intelectual.