Manu Pascual hace historia en ‘Pasapalabra’ al ser el concursante más longevo y supera a Orestes Barbero

Manu Pascual fue el concursante de Pasapalabra con menos aciertos en el rosco de ayer miércoles, lo que le hizo comenzar la entrega de este jueves en la silla azul. Su rival fue Santi, pero, como era de esperar, el madrileño acertó todas sus preguntas y, tras dos fallos de su contrincante, se convirtió en concursante de pleno derecho, batiendo así un récord histórico del programa.

El graduado en Psicología ha concursado en su entrega número 361, lo que le convierte en el concursante más veterano del formato, superando la marca de 360 días que tenía Orestes Barbero el día que Rafa Castaño se llevó el bote.

“”, ha celebrado Manu, que en esta jornada ha estado acompañado en el equipo azul por Juli Fàbregas y Pepa Rus, quienes ya le habían ayudado poniendo a prueba sus conocimientos y sus nervios en las dos últimas entregas.

Manu comenzó su andadura en Pasapalabra el 17 de mayo de 2024, al día siguiente de que Óscar Díaz se llevase el bote, y desde entonces pelea cada tarde por conseguir él esa misma hazaña. Durante este casi año y medio, Manu ha tenido rivales muy fuertes, como Vicky del Cerro o Nacho Mangut.

En la actualidad, la rival que hace a Manu sudar en muchas tardes es la gallega Rosa Rodríguez, que hoy concursa en su entrega número 231. Rosa roza los 120.000 euros acumulados en premios, y Manu, que aseguró en un principio que emplearía parte del premio en seguir estudiando, supera los 227.000 euros. El bote, en la actualidad, supera los 2,6 millones.

Manu Pascual, jugándose la silla azul.

Al nivel de otros grandes enfrentamientos, como Javier Dávila y Pablo Díaz, o los mencionados Rafa Castaño y Orestes Barbero, Rosa y Manu son unos auténticos imanes de las audiencias. Pasapalabra es el espacio líder de las tardes, y el concurso más visto de la televisión.

Desde el 12 de agosto de 2024 ha liderado todos los días de forma ininterrumpida; esto significa que en la actual temporada televisiva, que arrancó en septiembre, ha sido líder de su franja el 100% de los días. Además, el espacio que capitanea Roberto Leal es el rey del ‘minuto de oro’: Pasapalabra obtiene el 60% de los minutos de oro de este año, 2025, de lunes a viernes, y es el programa con más minutos de oro del año.

En este septiembre-octubre, el formato vive su mejor arranque de temporada de los últimos tres años. Además, encadena seis temporadas consecutivas siendo el concurso más visto de la televisión y líder.