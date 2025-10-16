Juan del Val, tras los pasos de Sonsoles: escritor consagrado, rostro estrella de Atresmedia y ¿un filón para sus series?

Juan del Val en una de sus apariciones en 'El Hormiguero' de Pablo Motos. GTRES

Juan del Val es, con permiso de Amaia Montero, el protagonista de la semana. Y lo es porque este miércoles se ha alzado con el Premio Planeta 2025 por su novela Vera, una historia de amor, escrita bajo el pseudónimo Elvira Torres. La publicación sigue a una mujer de la alta sociedad sevillana que rompe su matrimonio con el marqués de Villaecilla.

La alegría es máxima para Juan del Val, que ve cómo su séptima obra le ha terminado de consagrar su carrera como escritor. Hay que recordar que ya consiguió el Premio Primavera en 2019 gracias a Candela.

Se trata de todo un espaldarazo que le catapultará a los autores más vendidos, más allá de hacerse con el premio literario de mayor dotación económica: se ha embolsado un millón de euros.

Pero con el Planeta también 'gana' Atresmedia, el grupo en el que Juan del Val ha desarrollado su faceta televisiva en los últimos años.

Este mismo jueves, salvo cambios de última hora, el escritor acudirá a su cita semanal con El Hormiguero. Más allá de su función como guionista en el programa de Pablo Motos, Juan del Val participa en una tertulia que surgió a raíz de la pandemia junto a Nuria Roca, su mujer, Tamara Falcó y Cristina Pardo.

Aquel experimento salió bien, y la sección se ha hecho fija en la escaleta del formato de 7yacción. Tanto es así, que Motos decidió extenderla a los martes, con una tertulia en la que Juan del Val analiza las noticias más destacadas junto a Rubén Amón, Rosa Belmonte y María Dabán.

El escritor se ha ganado el apodo de 'polémico' no solo por sus comentarios que hace para criticar ciertas actitudes que le molestan de la gente, sino porque no se corta en absoluto en juzgar la actualidad política, y en especial, al gobierno de Pedro Sánchez.

Hoy, tras la visita de Leiva, Juan del Val se convierte en el gran protagonista del programa más visto de la televisión en España. Existe una expectación especial por escuchar sus impresiones, apenas 24 horas después de recibir un reconocimiento que le ha valido tanto elogios como críticas.

Más allá de El Hormiguero, su presencia en pantalla se amplió gracias a su papel como juez en El Desafío, el concurso que también produce la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador.

Por el programa de Antena 3, que próximamente estrenará su sexta edición, ha evaluado a famosos de la talla de Victoria Federica, Genoveva Casanova, Mariló Montero, Jesulín de Ubrique, Ana Peleteiro o María Pombo.

Por último, Juan del Val también aparece de colaborador en La Roca, el formato que pilota su mujer Nuria las tardes de los fines de semana en laSexta y que cumple con la cuota de 'directo' del segundo canal de Atresmedia. El espectador también puede ver aquí su faceta de polemista, en un tono más desenfadado.

Como decimos, el triunfo del escritor es todo un win win para Antena 3, que verá cómo se pone el foco en él los próximos días en sus diferentes programas, lo que podría repercutir positivamente en sus audiencias.

Y es que, al Premio Planeta le espera una intensísima promoción de cara al lanzamiento del libro al mercado.

De las novelas a las series

Un hecho que recuerda al de Sonsoles Ónega. La presentadora llevaba poco más de un año en Atresmedia, cuando se hizo con el Premio Planeta 2023 por Las hijas de la criada, una historia que gira en torno a dos niñas gallegas intercambiadas al nacer, y que está ambientada en la "Galicia del mar de 1900".

Al poco tiempo después, el grupo del que Planeta es accionista mayoritario, no dudó en convertir el best seller de Sonsoles en serie. Protagonizada por Verónica Sánchez, la ficción ya espera a su estreno en atresplayer el próximo mes de noviembre.

Con este precedente, no sería extraño pensar que Atresmedia pudiese negociar en un futuro a corto plazo con Juan del Val para llevar sus historias a la televisión, y en una plataforma consolidada en el panorama audiovisual español con acuerdos con Netflix, HBO, Prime Video y Disney+. Ese sería el paso natural para seguir aupando a su flamante estrella.