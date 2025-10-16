Alfonso Arús no se calla sobre la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Voy a mojarme y sé que no debería"

"Ya es oficial, luego Cayetana Guillén Cuervo tenía razón. Vuelve Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh", anunciaba Alfonso Arús, cuando la mañana de este jueves, 16 de octubre, Aruser@s abordaba una de las noticias de la semana. En efecto, la banda recupera a su primera vocalista un año después de la polémica salida de Leire Martínez.

Arús ha hecho alusión a Guillén Cuervo, amiga después de que esta confirmase en abril el regreso, sin que el grupo se hubiese pronunciado siquiera. "Sí, vuelve Amaia, ayer lo anunciaban a través de sus redes sociales con un vídeo", ha explicado Tatiana Arús, dando paso al comunicado que compartió LODVG.

Alba Gutiérrez no daba puntada sin hilo: "Pues acaban de reconocer que llevan un año". Es decir, los tiempos prácticamente se solapan, ya que Martínez abandonó el 14 de octubre de 2024. "Además, creo que es bastante significativo el regreso de Amaia cuando se sube al escenario con Karol G. Ahí ven ellos la posibilidad de que vuelva", ha apuntado Tatiana.

"Pero, entonces, ¿por qué se ofende con la pobre Cayetana?", se preguntaba el presentador de laSexta. "Porque entiendo que ellos querían que fuera sorpresa. Ese factor sorpresa. Hace seis años que no saca un tema y entiendo que debe tener muchísimas ganas", apuntaba Angie Cárdenas.

Acto seguido, el morning de Atresmedia introducía las declaraciones de Boris Izaguirre, preguntado en los Premios Planeta por el asunto. "Me da mucha alegría la noticia, espero que Amaia desbloquee a Cayetana y reanuden su amistad", deseó el venezolano, en tono jocoso.

"Hombre, razón tiene", ha asumido Arús, mientras que Tatiana insistía en que este roce había sido "un malentendido" entre cantante y presentadora. "No había ni un ápice de maldad. Voy a mojarme y sé que no debería hacerlo, que no debería meterme en estos jardines", adelantaba Alfonso.

"En la guerra entre Andy y Lucas, yo soy de Andy. Y entre Amaia Montero y Leire Martínez, yo soy de Leire. Team Leire", ha asegurado, rotundo, el conductor catalán. Por otro lado, Gutiérrez subrayaba una de las frases más reveladoras del comunicado de La Oreja de Van Gogh de este miércoles, "hemos parado y hemos vuelto donde lo dejamos".

A su juicio, ese detalle "desprestigia" por completo el trabajo que ha desempeñado Leire Martínez en estos 18 años como vocalista. "Es que, después de saber esta noticia, te sabe mal que hicieran la cama de esa manera", ha comentado Cárdenas. Así las cosas, Alfonso Arús se ha reafirmado: "Team Leire y team Cayetana".